Χατζηδάκης: Νέα γενιά μεταρρυθμίσεων σε 5 άξονες – Κίνητρα για βελτίωση της παραγωγικότητας και πιο δίκαιη διάχυση του πλούτου

Enikos Newsroom

Πολιτική

Χατζηδάκης

«Μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να προχωρήσει με σωφροσύνη, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα, μακριά από τα λάθη του παρελθόντος, μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Είναι εθνική μας υποχρέωση να μην αφήσουμε να πάνε χαμένες οι θυσίες της περασμένης δεκαετίας και οι εθνικές μας επιτυχίες των τελευταίων ετών», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Χρειαζόμαστε», πρόσθεσε μιλώντας στο 2ο οικονομικό συνέδριο της Ημερησίας, «σε έναν κόσμο που αλλάζει μία νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Διαφορετικά οι άλλοι θα ξεφύγουν μπροστά κι εμείς θα μείνουμε πίσω».

Ο σχεδιασμός αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι ο στόχος της συνεργασίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ, για την κατάρτιση του σχεδίου «Πισσαρίδης 2», με δύο μηνύματα τα οποία ο Κωστής Χατζηδάκης προσδιόρισε ως εξής:

– Πρώτον να δώσουμε έμφαση στην παραγωγικότητα. «Μετά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, την μείωση της ανεργίας, την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, όλοι οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι η Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα δεν βρίσκεται στο σημείο που θα έπρεπε», είπε.

– Δεύτερον μια πιο δίκαια διάχυση του πλούτου, ώστε να υπάρχει επί της ουσίας η αίσθηση της κοινωνικής συνοχής.

Η προσπάθεια αυτή, όπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στηρίζεται σε πέντε θεμέλια που είναι:

1. Διατήρηση της δημοσιονομικής σοβαρότητας. «Η τελευταία κρίση απέδειξε ότι αν δεν είχαμε πλεονάσματα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε μοιράσει 800 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον από αυτά που ανακοινώθηκαν πέρυσι στην ΔΕΘ. Ούτε θα είχαμε άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη για κάλυψη περαιτέρω αναγκών. Φανταστείτε πώς θα ήταν η Ελλάδα, σε μια εποχή με μεγάλες αναταράξεις, αν δεν ήμασταν μία από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλεονάσματα. Για χώρες όπως η Ελλάδα, τα πλεονάσματα είναι σημαντικότερα από ότι για μία ισχυρή χώρα του Βορρά», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

2. Ενίσχυση των επενδύσεων. «Έχουμε μειώσει τους φόρους, θα υπάρξουν κι άλλες μειώσεις που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ. Έπεται η ολοκλήρωση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια για επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Ήδη στο Πρωτοδικείο της Αθήνας ο χρόνος έχει περιοριστεί κατά 50%. Θα αναβαθμιστούν εργαλεία εξωστρέφειας και επενδυτικής στήριξης, όπως η Enterprise Greece. Και θα υιοθετηθούν κίνητρα που θα στηρίζουν την παραγωγικότητα, γιατί μας ενδιαφέρει ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού ιστού».

3. Κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη. «Έγιναν πολλά βήματα τα προηγούμενα χρόνια όπως το gov.gr, τα ψηφιακά εργαλεία στο ΕΣΥ, το 1555 στο Υπουργείο Εργασίας, το 1566 στο Υπουργείο Υγείας, η επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων, ο νόμος που ψηφίσαμε πρόσφατα με 14 ρυθμίσεις κοινής λογικής που περιορίζουν τη γραφειοκρατία. Πρέπει να γίνουν και άλλα, το σημαντικότερο από αυτά είναι η πλήρης αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης. Γι’ αυτό θέλουμε να εντάξουμε στο Σύνταγμα τις σχετικές ρυθμίσεις, ώστε να περάσει το μήνυμα ότι το κράτος πρέπει να είναι υπηρέτης της επιχειρηματικότητας και των πολιτών, ιδίως των ασθενέστερων, που πρέπει να αισθάνονται ότι οι φόροι που πληρώνουν πιάνουν τόπο».

4.Επενδύσεις στις ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, στα περιφερειακά αεροδρόμια και τα λιμάνια. «Δεν είναι απλά τομεακές πολιτικές, αλλά εργαλεία περιφερειακής ισχύος και στήριξης του παραγωγικού ιστού της χώρας. Πλάι στους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε υποδομές data centers και τεχνητής νοημοσύνης», υπογράμμισε.

5. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας. «Αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες, με έμφαση στην κατάρτιση και επανακατάρτιση, όχι τύποις και όχι με απλά πιστοποιητικά. Αλλά ουσιαστική κατάρτιση, συνδεδεμένη με κανονική πιστοποίηση και με ενίσχυση επίσης της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Και με αναβάθμιση της εκπαίδευσης ώστε η Ελλάδα να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο».

«Δεν έχουμε αίσθημα αυταρέσκειας», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «όχι μόνο επειδή υπάρχουν πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα πέρα, αλλά και επειδή γνωρίζουμε πως οι κίνδυνοι ελλοχεύουν. Και ότι πρέπει να είμαστε σε συναγερμό καθημερινά για να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε πετύχει και να μη θέσουμε σε κίνδυνο το άμεσο και το απώτερο μέλλον. Χρειάζεται σοβαρότητα, φρόνηση, σχέδιο, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και συνεχής παρακολούθηση του διεθνούς περιβάλλοντος. Προσδοκία μας – όπως ήταν και μέχρι σήμερα – είναι να είμαστε μια κυβέρνηση χρήσιμη για την πατρίδα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλοι που λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα. Δεν θα τους ανταγωνιστούμε σε αυτό το επίπεδο. Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας γνωρίζοντας ότι αυτό είναι πιο χρήσιμο για την πατρίδα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουμε και έχουμε αϋπνία – Αυτό πρέπει να ξέρετε όταν ξαπλώνετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Αγροτικές ενισχύσεις: Σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου και ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσά για το 2023 – Τι αναφέρε...

Χρηματιστήριο: Πτώση 1,11%, στα 305,68 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Google Fitbit Air: Η νέα εποχή στην υγεία με Τεχνητή Νοημοσύνη

Τι έχει επιτυχία στο LinkedIn το 2026 – Nέα μελέτη της Metricool
περισσότερα
18:35 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης στη συνάντηση με Βαρθολομαίο: «Η ελληνική Πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο»

Η ελληνική Πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Οι...
17:55 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης για τη νέα διαδικασία παραλαβής των ακριβών φαρμάκων: «Υλοποιούμε ένα αίτημα των ασθενών, που εκκρεμούσε 20 χρόνια»

Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο της Νέας Ερυθραίας πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδω...
17:26 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ομιλία στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 10.30 το πρωί ο ...
17:07 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Φάμελλος: Έχουμε μια διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που παραβιάζει το Σύνταγμα – Ανάγκη για προοδευτική διέξοδο

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένη» και «επικίνδυνη» εξαπέλυσε ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή