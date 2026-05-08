Πάτρα: «Ήταν ένα ακίνδυνο όπλο φωτοβολίδων» – Τι λέει o πατέρας που βιντεοσκόπησε τον γιο του να πυροβολεί

Ο 35χρονος πατέρας από την Πάτρα που έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του και τον βιντεοσκόπησε να πυροβολεί από το παράθυρο, απαντά στις κατηγορίες περί ανευθυνότητας, δικαιολογώντας την πράξη του επικαλούμενος το ακίνδυνο του όπλου φωτοβολίδων που χρησιμοποιήθηκε για να γιορτάσει με ένα πυροβολισμό ο γιος του την κατάκτηση ενός μεταλλίου πολεμικών τεχνών.

«Επειδή ο μικρός πήρε το μετάλλιο του μου ζήτησε το παιδί να ρίξει μια βολή. Φωτοβολίδα δεν είχα να του βάλω. Θα βάλουμε μια σφαιρούλα μαζί στο μπάνιο και θα ρίξεις του λέω μια στον αέρα», δηλώνει σε συνέντευξη του στην εκπομπή Live News του MEGA ο 35χρονος πατέρας.

«Άνοιξε το παιδί το παράθυρο εδώ πέρα και του λέω βάρα εκεί πάνω ψηλά», πρόσθεσε δείχνοντας στην κάμερα το σημείο στο σπίτι που έγινε η πράξη που βιντεοσκόπησε.

ΑΙ γραφιστικό του MEGA με το σκηνικό του πυροβολισμού.

Ο πατέρας του μικρού διαμηνύει ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος καθώς επρόκειτο για ένα όπλο φωτοβολίδων.

«Το όπλο αυτό είναι ακίνδυνο και για αυτό η αστυνομία με άφησε ελεύθερο επί τόπου», αναφέρει.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρόκειται για ένα όπλο που αγόρασε από ένα πανηγύρι έναντι 70 ευρώ, επειδή αγαπάει τα όπλα.

«Το παιδί είναι σε άσχημη κατάσταση», από την έκταση που πήρε το περιστατικό δηλώνει ο πατέρας.

Ο 35χρονος παραδέχεται το λάθος του κι απαντά σε όλους όσους τον χαρακτηρίζουν ανεύθυνο.

«Γιατί τώρα αν εγώ είμαι ανεύθυνος μπαμπάς ή όχι το ξέρει όλο το facebook το ξέρει όλο το TikTok», αναφέρει επιδεικνύοντας στην κάμερα του Livenews τα διπλώματα πολεμικών τεχνών που διαθέτει.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου.

