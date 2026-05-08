Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ο γάμος θα γινόταν αρχές Σεπτέμβρη, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνω»

Στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου. Το μοντέλο και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη, εξηγώντας πως ενώ θα γινόταν φέτος στις αρχές Σεπτέμβρη, τελικά κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.

Μιλώντας για τον γάμο της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είπε πως: «Ελπίζω να κανονίζω τον γάμο μου τον Σεπτέμβρη, γιατί δεν θα παντρευτώ φέτος. Δυστυχώς, δεν θα παντρευτώ φέτος. Δυστυχώς και ευτυχώς μαζί. Θα ξεκινήσουμε νωρίτερα τα γυρίσματα, οπότε δεν… Σχόλασε ο γάμος παιδιά. Τώρα που σου λέω ότι δεν θα γίνει ο γάμος, θα σου πω και πότε θα γινόταν. Αρχές Σεπτέμβρη θα γινόταν, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνω».

«Δεν θα σας πω πού θα γινόταν, γιατί μπορεί να γίνει του χρόνου εκεί. Ο Γιάννης χάρηκε, ανακουφίστηκε. Επειδή θα είχα εγώ γυρίσματα, σου λέει “θα πρέπει εγώ να τρέχω, να μιλάω, και να κανονίζω”. Και λέω άμα είναι να τρέχει, να μιλάει, να κανονίζει, και να φτάσω στην τοποθεσία και να μου έρθει τίποτα, άστο καλύτερα, του χρόνου με την ησυχία μου», συνέχισε.

Ακόμα, ανέφερε ότι: «Μην φανταστείς ότι είχα προετοιμαστεί και πάρα πολύ. Είχα κάνει τις πρώτες διερευνητικές, είχα την τοποθεσία, έχουμε τους καλεσμένους, έχουμε δύο-τρία πράγματα. Το όριο είναι οι 100 καλεσμένοι». 

