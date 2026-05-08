Πρόεδρος του Ιράν: «Η αποικιοκρατία και η εκμετάλλευση» δεν θα έχουν θέση στον κόσμο

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιδιώκει «φιλικές σχέσεις» με χώρες που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα, απορρίπτοντας παράλληλα οποιαδήποτε μορφή «αποικιοκρατίας».

«Η πολιτική της αποικιοκρατίας και της εκμετάλλευσης δεν θα έχει θέση στον μελλοντικό κόσμο», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

«Όπως η ανοχή είναι ριζωμένη στην κουλτούρα του λαού μας, ο αγώνας κατά της καταπίεσης λάμπει σε όλη την ιστορία αυτής της γης», πρόσθεσε.

Η δήλωσή του αυτή έρχεται τη στιγμή που το Ιράν συνεχίζει να συζητά την τελευταία ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και έρχεται μετά από μια σειρά ναυτικών αντιπαραθέσεων εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ που αύξησαν ξανά τις πολεμικές εντάσεις.