Λευκάδα: Θρίλερ με το «ορφανό» drone που ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά – Τι στοιχεία θα ψάξουν οι αρχές, ποια σενάρια εξετάζονται

Διαστάσεις κατασκοπευτικού θρίλερ με πιθανή εμπλοκή και της Τουρκίας προσλαμβάνει η υπόθεση του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε από ψαράδες της Λευκάδας. Το μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος, που βρέθηκε με αναμμένη την μηχανή του σε σπηλιά, δίπλα στο Φάρο του Δουκάτου, ήταν γεμάτο με εκρηκτικά. Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο χειριστής του έχασε την επαφή. Φέρει δύο κεραίες δορυφορικές σύζευξης με τις οποίες μεταδίδει την εικόνα που καταγράφει η κάμερα που δεσπόζει στο κέντρο, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στον χειριστή να το κατευθύνει.

Όταν μεταφέρθηκε στο Πλατηγυάλι, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, διαπιστώθηκε ότι ήταν γεμάτο με εκρηκτικά αλλά και πυροκροτητές, όπως μετέδωσε νωρίτερα και το enikos.gr. Την υπόθεση ανέλαβε αυτόματα το ΓΕΕΘΑ αφού προηγουμένως είχε ζητηθεί η συνδρομή των ειδικών δυνάμεων, ενώ για την υπόθεση ενημερώνεται διαρκώς και κλιμάκιο της ΕΥΠ.

Θα γίνει «φύλλο και φτερό»

Το drone μεταφέρεται σε ειδικά εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή που ακολούθησε και να ταυτοποιηθεί ο χειριστής του, καθώς η παρουσία τέτοιου εξοπλισμού σε ελληνικά ύδατα αποτελεί σοβαρό περιστατικό που άπτεται της εθνικής ασφάλειας.

Θα γίνει φύλλο και φτερό από τους ειδικούς ερευνητές ενώ το γεγονός ότι έχει βρεθεί αυτούσιο κι εν λειτουργία αποτελεί σημαντικό εύρημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, πρόκειται για ένα ελαφρύ πολυεστερικό σκάφος, το οποίο δεν αφήνει θερμικό ίχνος, προκειμένου να εντοπιστεί από ραντάρ, οπότε θα μπορούσε να είναι και μέρες στη θάλασσα.

Το εν λόγω USV θεωρείται πολύτιμο, καθώς οι ειδικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που θα το αναλύσουν θα αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες για το πώς κατασκευάζεται, πώς δουλεύει, τι καύσιμο ή μπαταρίες χρησιμοποιεί, τι υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, από το δορυφορικό του πιάτο μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες για το σημείο από το οποίο ξεκίνησε, την πορεία του, ίσως και τον στόχο του.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, εάν επρόκειτο για άσκηση με πραγματικά πυρά και λόγω αστοχίας χάθηκε το οπλισμένο USV και κατέληξε στη Λευκάδα, θα το ξέραμε ήδη, καθώς θα έπρεπε να έχει εκδοθεί ναυτική προειδοποίηση NAVTEX για τη θαλάσσια περιοχή στην Αλβανία ή όπου αλλού γινόταν η υποτιθέμενη άσκηση.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, όπως μεταδόθηκε, είναι να προέρχεται από τη ναυτική βάση στην Αυλώνα της Αλβανίας, όπου οι Τούρκοι διατηρούν κοινή ναυτική βάση με τους Αλβανούς.

Το enikos.gr έγραψε νωρίτερα ότι το σενάριο που προκρίνεται ως το επικρατέστερο, είναι το θαλάσσιο drone, ουκρανικής σχεδίασης – τύπου MAGURA V5, να συνδέεται με επιχειρήσεις κατά του λεγόμενου σκιώδους στόλου των ρωσικών δεξαμενόπλοιων.

Εκτιμάται ότι το drone ίσως συμμετείχε σε επιχείρηση εντοπισμού ή παρενόχλησης πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κατά παράβαση των κυρώσεων και για κάποιο τεχνικό λόγο έχασε την επικοινωνία με τον σταθμό βάσης του, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί προς την σπηλιά, νότια της Λευκάδας, όπου χάθηκε η δορυφορική επικοινωνία.

Σύνδεση με το ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου «βλέπουν» αλβανικά ΜΜΕ – «Φανταστικό σενάριο» λένε πηγές του Λιμενικού

Στο μεταξύ, ερωτήματα προκαλεί δημοσίευμα του αλβανικού Top Channel, το οποίο συνδέει την υπόθεση του θαλάσσιου drone, που εντοπίστηκε σε σπηλιά στις ακτές της Λευκάδας με την υπόθεση του ναυαγίου ανοιχτά της Άνδρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο εσωτερικό του μη επανδρωμένου σκάφους βρέθηκαν 30 έως 60 κιλά TNT, τα οποία – όπως αναφέρεται – ήταν έτοιμα να πυροδοτηθούν πιθανότατα εναντίον πλοίου του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που μετέφερε πετρέλαιο με προορισμό ιταλικό λιμάνι.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ακριβώς πλοίο φέρεται να αποτελούσε στόχο, ωστόσο εκτιμάται ότι βρισκόταν στην περιοχή μία ημέρα πριν από τον εντοπισμό του drone.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 προβλήθηκαν οι ισχυρισμοί αλβανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τους οποίους εξετάζεται το ενδεχόμενο το θαλάσσιο drone να εκτοξεύθηκε από πλοίο που είχε αναχωρήσει πριν από λίγες ημέρες από την Αλβανία και αργότερα ναυάγησε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στην Άνδρο.

Κατά τις ίδιες αναφορές, δύτες των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού φέρεται να έχουν σταλεί στο βυθισμένο πλοίο τις τελευταίες δύο ημέρες, υπό την υποψία ότι μετέφερε όπλα με προορισμό την Ουκρανία.

Πάντως, πηγές του Λιμενικού, με τις οποίες επικοινώνησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, κάνουν λόγο για ένα «φανταστικό σενάριο», σημειώνοντας ότι η θεωρία αυτή φαίνεται να βασίστηκε σε λανθασμένη πληροφορία σχετικά με το λιμάνι απόπλου του φορτηγού πλοίου, το οποίο δεν είχε ξεκινήσει από την Αλβανία αλλά από την Κροατία.

Τι λένε οι ψαράδες που το βρήκαν

Ο ψαράς που εντόπισε το θαλάσσιο drone μίλησε στο STAR, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης περισυλλογής του.

Ο Δημήτρης Ζόγκος ανέφερε πως ξεκίνησε τα ξημερώματα από το λιμάνι της Βασιλικής για να σηκώσει τα δίχτυα του στην περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, όταν αντιλήφθηκε ένα μαύρο αντικείμενο να βρίσκεται «καρφωμένο» στα βράχια, κοντά στον κάβο Δουκάτο.

«Εντοπίζουμε το σκάφος αυτό, ένα μαύρο πράγμα, κλειστό τελείως. Ήταν ακριβώς στον κάβο Δουκάτο, μέσα σε μία μικρή σχισμή και η μηχανή δούλευε», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Άλλος ψαράς είπε ότι «γύρισε και ξύστηκε εδώ στο μόλο, αλλά άνοιξα εγώ στροφές στο καΐκι και προλάβαμε και πιάσαμε το σχοινί και το φέραμε πάλι εδώ».

Οι επιθέσεις με θαλάσσια drone

Σημειώνεται ότι το τελευταίο τετράμηνο (Ιανουάριος – Μάιος 2026) η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα έχει κλιμακωθεί σημαντικά, με την Ουκρανία να επεκτείνει τη δράση των θαλάσσιων drones της (USVs) πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους, στοχεύοντας πλέον συστηματικά τον «σκιώδη στόλο» τάνκερ που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο.

Στη Μεσόγειο η παρουσία τους είναι εξαιρετικά περιορισμένη και αφορά κυρίως μεμονωμένες επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας ή χρήση αεροπορικών drones εναντίον πλοίων.

Στη Μαύρη Θάλασσα, η δράση ξεκίνησε δυναμικά τον Ιανουάριο του 2026 με επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων ελληνικών και ξένων συμφερόντων, κοντά στον τερματικό σταθμό του Novorossiysk.

Τον Μάρτιο του 2026, καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο μεγάλες επιχειρήσεις, με την πιο χαρακτηριστική να αφορά το τάνκερ Altura κοντά στα Στενά του Βοσπόρου, όπου ένα θαλάσσιο drone κατάφερε να πλήξει το μηχανοστάσιο του πλοίου. Επίσης, στις αρχές Μαρτίου σημειώθηκε έκρηξη στο LNG τάνκερ Arctic Metagaz, η οποία αποδόθηκε σε παρόμοια δράση.

Στις 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνδυασμένη επίθεση στο λιμάνι του Novorossiysk, όπου θαλάσσια drones έπληξαν τη ρωσική φρεγάτα Admiral Essen, ενώ στα μέσα του ίδιου μήνα αναφέρθηκε επίθεση σε τάνκερ με σημαία Λιβερίας ανοικτά των ρωσικών ακτών.

Πιο πρόσφατα, στις 29 Απριλίου και στις 3 Μαΐου, σημειώθηκαν διαδοχικά πλήγματα με drones Sea Baby εναντίον τριών ακόμη τάνκερ στην περιοχή του Tuapse και του Novorossiysk.

Συνολικά, μέσα στο τελευταίο τετράμηνο έχουν επιβεβαιωθεί ή αναφερθεί τουλάχιστον 8 έως 10 διακριτά περιστατικά επιθέσεων με θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ στη Μεσόγειο δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένη νέα επίθεση με σκάφος επιφανείας μέσα στο 2026, καθώς οι εκεί επιχειρήσεις βασίζονται κυρίως σε εναέρια μέσα ή δολιοφθορές.