Εφιάλτες στον ύπνο: Πότε τα άσχημα όνειρα αποτελούν ένδειξη υποκείμενου προβλήματος υγείας, σύμφωνα με ειδικούς

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Οι εφιάλτες είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν περιστασιακά, όμως όταν γίνονται συχνοί ή επαναλαμβανόμενοι μπορεί να κρύβουν περισσότερα από μια απλή διαταραχή ύπνου. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η συχνότητα και η ένταση των άσχημων ονείρων ενδέχεται να σχετίζονται όχι μόνο με το άγχος και την ψυχολογική κατάσταση, αλλά και με υποκείμενες παθήσεις υγείας που αξίζουν ιατρική διερεύνηση.

Στην καθημερινότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν περιστασιακά έντονα ή παράξενα όνειρα — από το άγχος ότι αργούν σε ένα σημαντικό ραντεβού, μέχρι σενάρια αμηχανίας ή φόβου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο εγκέφαλος περνά από τέσσερις έως πέντε κύκλους ονείρων, με κάθε φάση να διαρκεί περίπου 15 έως 40 λεπτά. Παρότι αυτά τα όνειρα μπορεί να είναι έντονα ή δυσάρεστα, συνήθως ξεχνιούνται γρήγορα μετά το ξύπνημα.

Το να βλέπει κανείς εφιάλτες περιστασιακά θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό κομμάτι του ύπνου, όμως οι συχνές αφυπνίσεις από άσχημα όνειρα μπορεί, σύμφωνα με ειδικούς, να αποτελούν ένδειξη ότι κάτι πιο σοβαρό συμβαίνει στον οργανισμό. Ένας Ισπανός επιστήμονας προειδοποιεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες αξίζει να συζητηθούν με γιατρό, καθώς ενδέχεται να συνδέονται με υποκείμενες καταστάσεις υγείας.

Πότε οι εφιάλτες είναι απλώς «επεξεργασία» σκέψεων του εγκεφάλου

Πολλοί «κλασικοί» εφιάλτες, όπως η πτώση στο κενό ή η ξαφνική απώλεια δοντιών, αποτελούν ενδείξεις ότι ο εγκέφαλός σας επεξεργάζεται ανησυχίες της πραγματικής ζωής και δεν αποτελούν λόγο πραγματικής ανησυχίας.

Πότε πρέπει να ανησυχήσετε 

Ο επιστήμονας Jorge Alcalde υποστηρίζει ότι αν παρατηρήσετε τους ίδιους εφιάλτες να επιστρέφουν επανειλημμένα, αυτό μπορεί να αποτελεί αιτία ανησυχίας. Μιλώντας στην ισπανική ραδιοφωνική εκπομπή Herrera en COPE, ο ειδικός εξήγησε ότι οι επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες μπορεί να είναι προειδοποιητικό σημάδι προβλημάτων υγείας: «Ένα άτομο που αισθάνεται καταβεβλημένο από συχνούς εφιάλτες θα πρέπει να το αναφέρει στον γιατρό του, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ένα υποκείμενο πρόβλημα ψυχικής υγείας, άγχος, στρες ή κατάθλιψη».

Ο Abidemi Otaiku, MD, ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Άνοιας του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νευρολογίας (EAN) το 2025 ότι οι συχνοί εφιάλτες θα μπορούσαν να αποτελούν προάγγελο σημαντικών προβλημάτων υγείας.

Στην πρώτη μεγάλη μελέτη του είδους της, όπως την χαρακτήρισε ο ειδικός, ο Otaiku και η ομάδα του διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες που υποφέρουν από εφιάλτες σε εβδομαδιαία βάση είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν πριν από την ηλικία των 75 ετών, σε σύγκριση με εκείνους που έβλεπαν σπάνια εφιάλτες ή δεν έβλεπαν ποτέ άσχημα όνειρα.

Επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες και ψυχικές διαταραχές

Οι επαναλαμβανόμενοι εφιάλτες έχουν συνδεθεί στενά με διάφορες καταστάσεις, όπως:

  • Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες (PTSD): Το 80% των ασθενών με PTSD βιώνουν συχνούς εφιάλτες.
  • Κατάθλιψη: Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της κακής ποιότητας ονείρων και της καταθλιπτικής διάθεσης.
  • Αγχώδεις Διαταραχές: Το έντονο καθημερινό άγχος συχνά «μεταφράζεται» σε τρομακτικά σενάρια κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Άλλες διαταραχές του ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της υπνοβασίας και του συνδρόμου ανήσυχων ποδιών, μπορούν επίσης να υποδηλώνουν κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας, προειδοποιεί ο ειδικός Jorge.

Από τις πιο σοβαρές και ανησυχητικές διαταραχές είναι η παράλυση ύπνου (ή υπνοπαράλυση). Πρόκειται για έναν από τους «μηχανισμούς ασφαλείας» του σώματος, μια κατάσταση προσωρινής παράλυσης, γνωστή ως ατονία REM, η οποία εμποδίζει τον άνθρωπο να κινείται ενώ ονειρεύεται.

Ωστόσο, σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, κάποιος μπορεί να ξυπνήσει πριν υποχωρήσει αυτή η παράλυση. Η εμπειρία μπορεί να είναι τρομακτική και θεωρείται ότι ευθύνεται για αναφορές υπερφυσικών εμπειριών. Ο Jorge εξηγεί ότι η κατάσταση αυτή συνοδεύεται συχνά από παραισθήσεις, καθώς «η συνείδηση δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί πλήρως».

Η σύνδεση των διαταραχών ύπνου με νευρολογικές παθήσεις

Η σχέση μεταξύ των παραϋπνιών (διαταραχών ύπνου) και νευρολογικών καταστάσεων, όπως η νόσος Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ, αποτελεί σημαντικό πεδίο ιατρικής έρευνας σήμερα. Οι επιστήμονες εξετάζουν αν οι διαταραχές αυτές είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα των εν λόγω παθήσεων.

«Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι το Πάρκινσον αυξάνει την πιθανότητα ασυνήθιστων συμπεριφορών του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου», αναφέρει ο Jorge.

Ο Jorge ξεκαθαρίζει ότι ένας περιστασιακός εφιάλτης δεν αποτελεί από μόνος του λόγο ανησυχίας, καθώς δεν υπάρχουν σαφή επιστημονικά δεδομένα που να συνδέουν τις σποραδικές διαταραχές ύπνου με κάποια συγκεκριμένη νόσο. Ωστόσο, οι συχνοί εφιάλτες μπορεί να λειτουργούν ως «καμπανάκι» για την υγεία.

Σε ψυχολογικό επίπεδο, συχνά αντανακλούν αυξημένο στρες ή συναισθηματική επιβάρυνση, δείχνοντας ότι η ψυχική ευεξία χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Παράλληλα, έχουν συνδεθεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν απότομη αφύπνιση, ταχυπαλμία και άνοδο της αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, οι εφιάλτες έχουν συσχετιστεί και με την υπνική άπνοια, με τον εγκέφαλο να δημιουργεί εικόνες πνιγμού ή ασφυξίας ως αντίδραση στη μειωμένη παροχή οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου.

