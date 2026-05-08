Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο με στόχο να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε «αμφισβητούμενες» περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg που επικαλείται πηγές με γνώση του σχεδιασμού της Άγκυρας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η πρωτοβουλία αυτή ενδέχεται να προκαλέσει νέα ένταση σε μία περιοχή όπου υπάρχουν ήδη αλλά και πιθανολογούνται σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Το πρώτο επίσημο βήμα για τη θεσμοθέτηση των τουρκικών διεκδικήσεων

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο νόμου αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα της Τουρκίας για τη θεσμοθέτηση των διεκδικήσεών της γύρω από θαλάσσιες ζώνες και πιθανούς ενεργειακούς πόρους.

Η Άγκυρα έχει επιχειρήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια να προωθήσει τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας», τόσο μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου όσο και μέσω αμφισβητήσεων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.

Τον Φεβρουάριο, μάλιστα, η Τουρκία με επιστολή της προς τον ΟΗΕ είχε χαρακτηρίσει «παράνομη» τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, προκαλώντας έντονη αντίδραση της Αθήνας, η οποία είχε καλέσει την Άγκυρα να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Νέες προειδοποιήσεις από την Άγκυρα

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις τόσο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και κορυφαίων στελεχών της τουρκικής πολιτικής σκηνής, που επιτέθηκαν στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε αμυντικά και ενεργειακά ζητήματα.

Παράλληλα, αντιδράσεις υπήρξαν και για την επέκταση του ελληνογαλλικού μνημονίου αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής.

Ο ηγέτης του εθνικιστικού MHP και κυβερνητικός σύμμαχος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι οποιαδήποτε κίνηση «αγνοεί τα δικαιώματα της Τουρκίας, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της ή τους Τουρκοκύπριους θα λάβει σκληρή απάντηση».

Φόβοι για νέα κρίση με Ελλάδα και Κύπρο

Το Bloomberg σημειώνει ότι οι πιθανές νέες τουρκικές αξιώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα αναζωπύρωση της έντασης με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Ελλάδα υποστηρίζει, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, θέση που απορρίπτει η Τουρκία, η οποία θεωρεί ότι η υφαλοκρηπίδα πρέπει να υπολογίζεται μόνο από τις ηπειρωτικές ακτές.

Το Bloomberg υπενθυμίζει ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν απειλήσει την Άγκυρα με κυρώσεις για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά από πιέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η νέα τουρκική πρωτοβουλία έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Εάν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας, θα είμαστε εδώ».