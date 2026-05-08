Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Σύνδεση με το ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου «βλέπουν» αλβανικά ΜΜΕ – «Φανταστικό σενάριο» λένε πηγές του Λιμενικού

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: top-channel.tv
Ερωτήματα προκαλεί δημοσίευμα του αλβανικού Top Channel, το οποίο συνδέει την υπόθεση του ουκρανικού θαλάσσιου drone, που εντοπίστηκε σε σπηλιά στις ακτές της Λευκάδας στο Ιόνιο Πέλαγος, φέροντας εκρηκτικά, με την υπόθεση του ναυαγίου ανοιχτά της Άνδρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο εσωτερικό του μη επανδρωμένου σκάφους βρέθηκαν 30 έως 60 κιλά TNT, τα οποία – όπως αναφέρεται – ήταν έτοιμα να πυροδοτηθούν πιθανότατα εναντίον πλοίου του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που μετέφερε πετρέλαιο με προορισμό ιταλικό λιμάνι.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ακριβώς πλοίο φέρεται να αποτελούσε στόχο, ωστόσο εκτιμάται ότι βρισκόταν στην περιοχή μία ημέρα πριν από τον εντοπισμό του drone.

«Κρύφτηκε σε σπηλιά όταν έγινε αντιληπτό»

Σύμφωνα με ειδικούς με τους οποίους επικοινώνησε το Top Channel, το drone φέρεται να διέθετε τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και να κατευθύνθηκε σε σπηλιά κοντά στις ακτές της Λευκάδας όταν έγινε αντιληπτό από Έλληνες ψαράδες.

Οι ψαράδες, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το έδεσαν και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής.

Κατά το αλβανικό μέσο, η ενέργεια αυτή ενδέχεται να απέτρεψε πιθανή έκρηξη πάνω στον υποτιθέμενο στόχο του drone.

Σενάρια σύνδεσης με το ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 προβλήθηκαν οι ισχυρισμοί αλβανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τους οποίους εξετάζεται το ενδεχόμενο το θαλάσσιο drone να εκτοξεύθηκε από πλοίο που είχε αναχωρήσει πριν από λίγες ημέρες από την Αλβανία και αργότερα ναυάγησε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες κοντά στην Άνδρο.

Κατά τις ίδιες αναφορές, δύτες των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και του στρατού φέρεται να έχουν σταλεί στο βυθισμένο πλοίο τις τελευταίες δύο ημέρες, υπό την υποψία ότι μετέφερε όπλα με προορισμό την Ουκρανία.

Τι αναφέρει το Λιμενικό

Πηγές του Λιμενικού, με τις οποίες επικοινώνησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, κάνουν λόγο για ένα «πραγματικά φανταστικό σενάριο», σημειώνοντας ότι η θεωρία αυτή φαίνεται να βασίστηκε σε λανθασμένη πληροφορία σχετικά με το λιμάνι απόπλου του φορτηγού πλοίου, το οποίο δεν είχε ξεκινήσει από την Αλβανία αλλά από την Κροατία.

 

