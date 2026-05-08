Πάπας Λέων: Ζήτησε από τον Θεό να εμπνεύσει τους ηγέτες για αποκλιμάκωση της έντασης μετά την κόντρα με τον Τραμπ

Έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της διεθνούς έντασης και στη μείωση του μίσους απηύθυνε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό, αναφέρει το Sky News.

Ο Ποντίφικας έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας της στάσης του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τον επικρίνει δημόσια μέσω social media.

«Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε τις εικόνες θανάτου»

Κατά την επίσκεψή του στην Πομπηία, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης, ο Πάπας κάλεσε τους πιστούς να προσευχηθούν ώστε οι κυβερνήσεις να απομακρυνθούν από τη βία.

Όπως είπε, θα ενωθεί στις προσευχές τους ώστε ο Θεός να αρχίσει να «αγγίζει τις καρδιές, να κατευνάζει την οργή και τα αδελφοκτόνα μίση και να φωτίζει όσους έχουν ιδιαίτερες κυβερνητικές ευθύνες».

«Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε μπροστά στις εικόνες θανάτου που μας δείχνουν καθημερινά οι ειδήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.