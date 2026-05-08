Πάπας Λέων: Ζήτησε από τον Θεό να εμπνεύσει τους ηγέτες για αποκλιμάκωση της έντασης μετά την κόντρα με τον Τραμπ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της διεθνούς έντασης και στη μείωση του μίσους απηύθυνε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό, αναφέρει το Sky News.

Ο Ποντίφικας έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας της στάσης του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τον επικρίνει δημόσια μέσω social media.

«Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε τις εικόνες θανάτου»

Κατά την επίσκεψή του στην Πομπηία, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης, ο Πάπας κάλεσε τους πιστούς να προσευχηθούν ώστε οι κυβερνήσεις να απομακρυνθούν από τη βία.

Όπως είπε, θα ενωθεί στις προσευχές τους ώστε ο Θεός να αρχίσει να «αγγίζει τις καρδιές, να κατευνάζει την οργή και τα αδελφοκτόνα μίση και να φωτίζει όσους έχουν ιδιαίτερες κυβερνητικές ευθύνες».

«Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε μπροστά στις εικόνες θανάτου που μας δείχνουν καθημερινά οι ειδήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουμε και έχουμε αϋπνία – Αυτό πρέπει να ξέρετε όταν ξαπλώνετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Οδηγίες της ΕΕ για τον τουρισμό: Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δικαιολογεί έκτακτα μέτρα – Κανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπ...

Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» – Τι δήλωσε ο Παπαθανάσης

Johnson & Johnson: Επιτυχής ολοκλήρωση κλινικής μελέτης για το ρομποτικό σύστημα «OTTAVA»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:37 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Πρόεδρος του Ιράν: «Η αποικιοκρατία και η εκμετάλλευση» δεν θα έχουν θέση στον κόσμο

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επιδιώκει «φιλικές...
21:28 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ – «Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους»

Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από αύριο 9 Μαΐου μέχρι ...
21:14 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Σύνδεση με το ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου «βλέπουν» αλβανικά ΜΜΕ – «Φανταστικό σενάριο» λένε πηγές του Λιμενικού

Ερωτήματα προκαλεί δημοσίευμα του αλβανικού Top Channel, το οποίο συνδέει την υπόθεση του ουκρ...
18:16 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Αμερικανικό μαχητικό άνοιξε πυρ σε δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ

Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε δύο ιρανικής σημαίας πετρελαιοφόρα που κατευθύνοντα...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή