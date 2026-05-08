Φρίκη στη Μεγάλη Βρετανία: Αρρωστημένος stalker έφτιαξε ψεύτικο προφίλ στο Tinder καλώντας σε βιασμό της πρώην του

Φρίκη και δυσωδία σε σχέση με τα όρια της ανδρικής διαστροφής προκαλεί η εξιχνίαση μιας αρρωστημένης εγκληματικής υπόθεσης στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ένας 36χρονος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση, καθώς είχε δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Tinder στο όνομα της πρώην κοπέλας του και στη συνέχεια ενθάρρυνε άνδρες να εισβάλουν στο σπίτι της και να τη βιάσουν.

Τουλάχιστον 18 άνδρες εμφανίστηκαν στο σπίτι της γυναίκας αφού έλαβαν μηνύματα για «φαντασιώσεις βιασμού» που νόμιζαν ότι προέρχονταν από αυτήν, αλλά στην πραγματικότητα στάλθηκαν από τον ψεύτικο λογαριασμό που διαχειριζόταν ο Άσαντ Χουσεΐν.

Ο 36χρονος από το Cheadle, προάστιο του Μεγάλου Μάντσεστερ, δημιούργησε το προφίλ στο Tinder τον Ιούλιο του 2024, ένα μήνα μετά το τέλος της σχέσης τους. Η έρευνα της αστυνομίας του Cheshire αποκάλυψε το μέγεθος της δολιότητας σε αυτό που περιέγραψε ως «μία από τις πιο φρικιαστικές» υποθέσεις που είχε διερευνήσει ποτέ.

Ο Χουσεΐν κρίθηκε ένοχος για παρενόχληση μετά από εννιαήμερη δίκη στο Δικαστήριο του Τσέστερ και θα τεθεί υπο κράτηση τον Ιούνιο.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι ο Χουσεΐν επικοινώνησε για πρώτη φορά με τη γυναίκα χρησιμοποιώντας το ψεύτικο όνομα «Μικ Ρένι» τον Απρίλιο του 2024 και καθώς η σχέση τους εξελισσόταν, έγινε «ολοένα και πιο χειριστικός».

Σε μια περίπτωση χτύπησε το κουδούνι της για δύο ώρες επειδή την επισκεπτόταν ένας φίλος της και έφυγε μόνο όταν κλήθηκε η αστυνομία.

Η σχέση τους έληξε τον επόμενο μήνα, όταν ο Χουσεΐν έλεγξε το τηλέφωνό της και απαίτησε να μάθει αν έβγαινε με άλλους άνδρες.

Παρά το γεγονός ότι επικοινώνησε με την κόρη και τους φίλους της γυναίκας για να την κατηγορήσει για απιστία, έκανε αρκετές προσπάθειες να ξαναρχίσει τη σχέση. Αυτές απορρίφθηκαν.

Ο αστυνομικός Keith Terrill της αστυνομίας του Cheshire είπε ότι αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν μια προσπάθεια να εξαπολύσει μια «απόλυτη φρίκη».

«Ψεύτικο όνομα»

Άνδρες άρχισαν να φτάνουν στο σπίτι της πρώην συντρόφου του Χουσεΐν τον Ιούλιο του 2024 και είπαν ότι είχαν προσκληθεί αφού είχαν ταιριάξει μαζί της στο Tinder.

Ένα βράδυ, τέσσερις άνδρες εμφανίστηκαν και ανέφεραν ότι έλαβαν σχεδόν πανομοιότυπα μηνύματα, ανέφερε η αστυνομία του Cheshire.

Τα μηνύματα από τον ψεύτικο λογαριασμό έλεγαν ότι ήθελε να «βιαστεί» και ότι αν έλεγε «όχι» σήμαινε ότι «το ήθελε περισσότερο».

Ένας άνδρας έσπασε ένα γυάλινο πάνελ στο σπίτι της αφού έσπρωξε την μπροστινή πόρτα.

Στη συνέχεια της έδειξε τα μηνύματα από τον ψεύτικο λογαριασμό που του είχε πει να την «βιάσει».

Σε μια άλλη περίπτωση, ένας άνδρας μπήκε στο σπίτι της για αρκετά λεπτά ενώ ήταν έξω πριν φύγει, ενώ η έφηβη κόρη της ήταν μόνη της στον επάνω όροφο.

Αρκετοί από τους άνδρες έδωσαν τα στοιχεία τους στην αστυνομία για να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν την πηγή του ψεύτικου λογαριασμού.

Η γυναίκα τους είπε ότι ο πρώην της ονομαζόταν «Μικ Ρένι», αλλά οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να βρουν το ψεύτικο όνομα στις βάσει δεδομένων τους.

Η αστυνομία στη συνέχεια εντόπισε τον Χουσεΐν αφού συνέδεσε το ψεύτικο όνομα με ένα αυτοκίνητο που ήταν καταχωρημένο στην επιχείρησή του.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι είχε αλλάξει την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του και χρησιμοποιούσε ξεχωριστά κινητά τηλέφωνα για να διατηρήσει το alter-ego του και να διαχειρίζεται τον ψεύτικο λογαριασμό στο Tinder.

Ο Χουσεΐν συνελήφθη και αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα, ότι διαχειριζόταν τον ψεύτικο λογαριασμό ή ότι χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Μικ Ρένι».

«Απόλυτη φρίκη»

Η αστυνομία του Cheshire δήλωσε ότι οι αστυνομικοί απέδειξαν ότι ο Χουσεΐν βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό, αφού έδειξε ότι οδηγούσε σε ένα σημείο στάθμευσης δύο μίλια από το σπίτι του θύματος κάθε φορά που οι λογαριασμοί ήταν ενεργοί.

Ο αστυνομικός Terrill δήλωσε ότι ο Χουσεΐν ήταν ένα «εξαιρετικά δόλιο άτομο» του οποίου η μόνη πρόθεση ήταν να βλάψει το θύμα του.

«Σε καμία περίπτωση ο Χουσεΐν δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για τις πράξεις του ούτε αναγνώρισε την απόλυτη φρίκη που παραλίγο να εξαπολύσει», είπε.

«Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να εμποδίσει το θύμα να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα, να ματαιώσει την έρευνα και να αποφύγει τη σύλληψή του.

«Προφανώς πίστευε ότι μπορούσε να ξεγελάσει την αστυνομία και ότι δεν θα μπορούσαμε να διαψεύσουμε τις σκευωρίες του.

«Έκανε μεγάλο λάθος και στις δύο περιπτώσεις».

Πηγή: BBC