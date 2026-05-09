Εργκίν Αταμάν: «Αν μιλήσω για τους διαιτητές θα πληρώσω πρόστιμο, ήδη έχω δώσει 35.000 ευρώ»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Εργκίν Αταμάν
Πηγή: Intime

Ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ με 86-89 και η σειρά οδηγήθηκε στο 2-2, με την πρόκριση στο Final Four να κρίνεται πλέον στο πέμπτο παιχνίδι, στην Ισπανία.

Οι «πράσινοι» εξέφρασαν παράπονα για τη διαιτησία, ενώ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανήρτησε βίντεο στο οποίο ο Μοντέρο φαίνεται να πατάει τη γραμμή.

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στη διαιτησία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι δεν θέλει να πει περισσότερα, καθώς, όπως υποστήριξε, έχει ήδη πληρώσει 35.000 ευρώ σε πρόστιμα.

Ο Τούρκος προπονητής δήλωσε: «Σίγουρα θα έχετε ερωτήσεις και θα απαντήσω. Αλλά θέλω να αρχίσω με άλλα. Χθες, ο προπονητής τους έκανε δηλώσεις και είπε ότι στο τρίτο ματς όλα αυτά που έκανε μετά τις τεχνικές ποινές είναι επειδή πήρα δύο τεχνικές ποινές και άλλαξα το ματς, γιατί μετά από αυτό οι διαιτητές μας βοήθησαν να κερδίσουμε το ματς.

Τώρα, αν μιλήσω για τους διαιτητές, σίγουρα, όπως όλη τη σεζόν… Νομίζω έχω πληρώσει 35.000 ευρώ σε πρόστιμα, θα πληρώσω πρόστιμο. Τι πρόστιμο έδωσαν για αυτή τη δήλωση ότι κερδίσαμε τα δύο πρώτα ματς επειδή οι διαιτητές μας βοήθησαν μετά τις τεχνικές ποινές; Τι σημαίνει; Ότι οι διαιτητές μας βοήθησαν να κερδίσουμε τα ματς. Κάποιο πρόστιμο; Όχι.

Δεν θα μιλήσω για άλλα πράγματα. Όλοι είδαν το ματς απόψε. Θέλω να πάω σπίτι και να δω το ματς. Ξέρω τα τακτικά λάθη που κάναμε, αλλά θέλω να το ξαναδώ. Στο ημίχρονο είπα ότι, για πρώτη φορά στην καριέρα μου, σε 25 χρόνια, πρώτη φορά είδα τέτοια περίεργα πράγματα.

Είναι 2-2, κερδίσαμε δύο ματς εκεί με τη βοήθεια των διαιτητών, κέρδισαν δύο ματς εδώ, οι διαιτητές ήταν πολύ καλοί. Τεχνική ποινή στον πάγκο μου επειδή είναι κάποιος όρθιος. Σε όλο το ματς λέω ότι μας έδωσες τεχνική ποινή, αλλά στον πάγκο της Βαλένθια 2-3 προπονητές είναι όρθιοι. Τίποτα. Κέρδισαν δίκαια. Θα πάμε εκεί για το πέμπτο ματς. Προτείνω σε όλους να δουν το ματς, να δουν τις κατοχές».

Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς, με τη Βαλένθια να έχει πλέον ισοφαρίσει και την αναμέτρηση στην Ισπανία να κρίνει το εισιτήριο για το Final Four.

