Στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός του Κατάρ, συνηγορεί υπέρ της διαπραγμάτευσης με το Ιράν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, Τζέι Ντι Βανς

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, τάχθηκε χθες, Παρασκευή, υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκρινε ότι αποτελεί «επιτακτική» ανάγκη τα μέρη να συνεχίσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν «οι ρίζες της κρίσης με ειρηνικά μέσα και με διάλογο» και να «επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα (…) εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησής του.

Η κατάπαυση του πυρός κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου. Στη συνέχεια, ο κ. Βανς ταξίδεψε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου προσπάθησε, χωρίς αποτέλεσμα, να κλείσει συμφωνία με αντιπροσωπεία Ιρανών διαπραγματευτών.

Το Κατάρ έχει αναλάβει αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν ρόλο ενδιάμεσου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η Ντόχα είχε διαδραματίσει ρόλο και στην περίπτωση του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, όταν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, το εμιράτο, το οποίο αποτελεί σύμμαχο της Ουάσιγκτον, έγινε επανειλημμένα στόχος πυρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή που είχε γνώση των συνομιλιών ανέφερε ότι η συνάντηση του επικεφαλής της κυβέρνησης του εμιράτου με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο αναμενόταν να εξετάσει και την κατάσταση στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Η Ντόχα αποτελεί μεγάλο παραγωγό, ωστόσο οι εξαγωγές της έχουν πρακτικά ανασταλεί, εξαιτίας του de facto κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.

