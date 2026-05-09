Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βρέθηκε στο «Ιωνικό Κέντρο», παρών και ο Ιερώνυμος στο συγκινητικό φινάλε της επίσκεψής του στην Ελλάδα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ολοκλήρωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 την επίσημη παρουσία του στην Ελλάδα, με επίσκεψη στο Ιωνικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας. Στην επίσκεψη παρέστη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευσαν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεναγήθηκε από τον Μητροπολίτη Γαβριήλ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, οι οποίες αναδεικνύουν τη Μικρασιατική παράδοση.

Η εκδήλωση απέκτησε και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για το πολυδιάστατο έργο του. Ο κ. Βαρθολομαίος συνομίλησε σε θερμό κλίμα με το προσωπικό και τους εθελοντές της οργάνωσης.

Ιδιαίτερη στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η γνωριμία του Οικουμενικού Πατριάρχη με τους σκύλους-συνοδούς του Ερυθρού Σταυρού, τους οποίους χαιρέτησε με εμφανή στοργή.

Στον χώρο βρέθηκαν εκατοντάδες κληρικοί και πολίτες, οι οποίοι υποδέχθηκαν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο με χειροκροτήματα. Ο ίδιος εξέφρασε τον θαυμασμό του για το έργο που επιτελείται στο Ιωνικό Κέντρο.

Το Ιωνικό Κέντρο λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού και διαλόγου, με στόχο τη διατήρηση της μνήμης των αλησμόνητων πατρίδων και την ανάδειξη της Μικρασιατικής κληρονομιάς.

