Νικολέττα Ράλλη: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με αγαπημένα της πρόσωπα – Στο πλευρό της ο πρώην σύντροφός της, Μιχάλης Ανδρούτσος

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Τα 43α γενέθλιά της γιόρτασε η Νικολέττα Ράλλη σε βραδινή έξοδο, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.

Η παρουσιάστρια έκλεισε πριν από μερικές ημέρες τα 43 της χρόνια και οι φίλοι της τής ετοίμασαν μια ξεχωριστή έκπληξη. Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τη βραδιά και από την τούρτα που της είχαν ετοιμάσει.

«Εγώ για ένα ποτό βγήκα», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της η Νικολέττα Ράλλη.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα φάνηκε και ο πρώην σύντροφός της, ο επιχειρηματίας Μιχάλης Ανδρούτσος, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, τη Σοφία.

Η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος αποφάσισαν να χωρίσουν έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας. Οι δύο τους, ωστόσο, διατηρούν άψογες φιλικές σχέσεις, έχοντας πάντα ως βασική προτεραιότητα την κόρη τους.

