Ιράν: Αιχμηρή απάντηση στον Τραμπ με αναφορά στο «Dr. Strangelove» για την «πυρηνική κρίση»

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απάντησε με αιχμηρό τρόπο στη νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, μετά την αναφορά του ότι ο χρόνος για απάντηση στη νέα αμερικανική πρόταση λήγει το ξημέρωμα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, έγραψε σε ανάρτησή του: «Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να “λάμψει”».

Ο Μπαγκάεϊ συνόδευσε την ανάρτησή του με απόσπασμα από την αντιπολεμική σάτιρα του 1964 «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Η ταινία σατιρίζει τον κίνδυνο μιας πυρηνικής επίθεσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

It is a grotesque absurdity that they claim to seek peace and prevent a nuclear crisis, yet their proposed solution is “one big glow.” HOWEVER… (just watch 🎬 Stanley Kubrick’s Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964). pic.twitter.com/WKWFLTh2el — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 8, 2026

Με την αναφορά αυτή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ σχολίασε τη δήλωση του Τραμπ ότι, εάν αποτύχει η εκεχειρία με το Ιράν, «ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη».

«Η προτεινόμενη λύση τους είναι “μια μεγάλη λάμψη”. Απλώς παρακολουθήστε την ταινία», ανέφερε ο Μπαγκάεϊ στην ανάρτησή του, σχολιάζοντας εμφανώς τη συγκεκριμένη διατύπωση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ έχει θέσει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης ως έναν από τους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν. Η ιρανική πλευρά, από την πλευρά της, κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι επικαλείται την αποτροπή μιας πυρηνικής κρίσης, ενώ την ίδια στιγμή χρησιμοποιεί απειλητική ρητορική.