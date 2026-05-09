Ιράν: Αιχμηρή απάντηση στον Τραμπ με αναφορά στο «Dr. Strangelove» για την «πυρηνική κρίση»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απάντησε με αιχμηρό τρόπο στη νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, μετά την αναφορά του ότι ο χρόνος για απάντηση στη νέα αμερικανική πρόταση λήγει το ξημέρωμα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, έγραψε σε ανάρτησή του: «Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να “λάμψει”».

Ο Μπαγκάεϊ συνόδευσε την ανάρτησή του με απόσπασμα από την αντιπολεμική σάτιρα του 1964 «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) του Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Η ταινία σατιρίζει τον κίνδυνο μιας πυρηνικής επίθεσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Με την αναφορά αυτή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ σχολίασε τη δήλωση του Τραμπ ότι, εάν αποτύχει η εκεχειρία με το Ιράν, «ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη».

«Η προτεινόμενη λύση τους είναι “μια μεγάλη λάμψη”. Απλώς παρακολουθήστε την ταινία», ανέφερε ο Μπαγκάεϊ στην ανάρτησή του, σχολιάζοντας εμφανώς τη συγκεκριμένη διατύπωση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ έχει θέσει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης ως έναν από τους όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν. Η ιρανική πλευρά, από την πλευρά της, κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι επικαλείται την αποτροπή μιας πυρηνικής κρίσης, ενώ την ίδια στιγμή χρησιμοποιεί απειλητική ρητορική.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουμε και έχουμε αϋπνία – Αυτό πρέπει να ξέρετε όταν ξαπλώνετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές

Χατζηδάκης: Νέα γενιά μεταρρυθμίσεων σε 5 άξονες – Κίνητρα για βελτίωση της παραγωγικότητας και πιο δίκαιη διάχυση του πλού...

Johnson & Johnson: Επιτυχής ολοκλήρωση κλινικής μελέτης για το ρομποτικό σύστημα «OTTAVA»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:39 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Πετρελαιοκηλίδα κοντά στο νησί Χαργκ του Ιράν: Ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα η ρύπανση στον Περσικό Κόλπο

Η έκταση της πετρελαιοκηλίδας κοντά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ του Ιράν ξεπέρασε τα 5...
06:23 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Κόστα Ρίκα: Η νέα πρόεδρος Λάουρα Φερνάντες ορκίστηκε νέα πρόεδρος με υποσχέσεις για πάταξη των διακινητών ναρκωτικών

Η Λάουρα Φερνάντες ορκίστηκε χθες, Παρασκευή, νέα πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα, υποσχόμενη ότι θα ...
05:15 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Βολιβία: Κλητεύθηκε σε δίκη ο πρώην πρόεδρος της, Έβο Μοράλες για φερόμενη εμπορία ανήλικης

Δικαστήριο της Βολιβίας κλήτευσε τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Έβο Μοράλες, στην εναρκτήρια ακρ...
03:45 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Περιμένει «απόψε» απάντηση του Ιράν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως αναμένει «απόψε» την απάντηση τ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media