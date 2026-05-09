Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ελπίζω η Βαλένθια να κάνει αίτημα, ώστε να μπορώ να δω το Game 5»

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε, μέσω νέου story στο Instagram, την ελπίδα ότι η Βαλένθια θα καταθέσει αίτημα, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσει το Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στον αγώνα που θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ελπίζει η διοίκηση της EuroLeague να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα, εφόσον αυτό γίνει από την ισπανική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε: «Ελπίζω ότι η Βαλένθια θα κάνει αίτημα για να έχω τη δυνατότητα να δω το Game 5 που θα καθορίσει ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα προκριθεί στο Final Four στην Αθήνα. Θέλω να ελπίζω ότι η διοίκηση της EuroLeague θα το αποδεχθεί. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνήσουν ομόφωνα».

Story DPG

02:45 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η μέρα και η ώρα του Game 5

Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό με 89-86 στο Telekom Center Athens και ισοφάρισε σε 2-2 την ...
00:54 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Εργκίν Αταμάν: «Αν μιλήσω για τους διαιτητές θα πληρώσω πρόστιμο, ήδη έχω δώσει 35.000 ευρώ»

Ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ με 86-89 και η σειρά οδηγήθηκε στο 2-2, με την π...
23:59 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Το πρώτο story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τη νέα ήττα του «τριφυλλιού»

Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR στο Game 4 των playoffs της EuroLeague στο Teleko...
23:53 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Η Μπόρνμουθ αποκλείει τον Άλεξ Χιμένες εν μέσω έρευνας για ερωτικά μηνύματα προς 15χρονη

Η Μπόρνμουθ επιβεβαίωσε την Παρασκευή (8/3) ότι ο Ισπανός ποδοσφαιριστής Άλεξ Χιμένες αποκλείσ...
