Βολιβία: Κλητεύθηκε σε δίκη ο πρώην πρόεδρος της, Έβο Μοράλες για φερόμενη εμπορία ανήλικης

Δικαστήριο της Βολιβίας κλήτευσε τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Έβο Μοράλες, στην εναρκτήρια ακροαματική διαδικασία της δίκης του για φερόμενη εμπορία ανήλικης. Η διαδικασία, ωστόσο, ενδέχεται να μην αρχίσει, καθώς οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι δεν ειδοποιήθηκαν κανονικά.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος, ο οποίος κυβέρνησε τη Βολιβία από το 2006 έως το 2019, είχε το 2015, ενώ βρισκόταν στην εξουσία, σχέση με 15χρονη, με την οποία απέκτησε κόρη. Οι γονείς της ανήλικης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να συναίνεσαν με αντάλλαγμα προνόμια.

«Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας σε βάρος του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες επιβεβαιώνεται για τη Δευτέρα (…) με τον ίδιο παρόντα», ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Λουίς Ορτίς Φλόρες, ανώτερος δικαστικός λειτουργός στην Ταρίχα, περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας όπου αναμένεται να διεξαχθεί η δίκη.

Ωστόσο, ο Ουιλφρέδο Τσάβες, δικηγόρος του πρώην προέδρου, τόνισε ότι ούτε ο εντολέας του ούτε η υπεράσπισή του θα παρουσιαστούν στη διαδικασία.

«Δεν μπορούμε να πάμε, αφού δεν έχουμε ειδοποιηθεί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του Μοράλες, το δικαστήριο δεν έστειλε την κλήτευση στην κατοικία του πρώην προέδρου, αλλά τη δημοσίευσε στον Τύπο. Η υπεράσπιση θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία δεν συνιστά κανονική ειδοποίηση και, για τον λόγο αυτό, αμφισβητεί την έναρξη της δίκης.

Ο 66χρονος πολιτικός, ο πρώτος αυτόχθονας που εξελέγη πρόεδρος της Βολιβίας, έχει αποσυρθεί από το 2024 στην περιοχή Τσαπάρε, όπου παράγεται κόκα και η οποία θεωρείται πολιτικό του οχυρό. Ο Μοράλες παραμένει εκεί, προκειμένου να αποφύγει την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του.

Χιλιάδες αυτόχθονες στην περιοχή έχουν αναλάβει έκτοτε ρόλο προσωπικής φρουράς του, κρατώντας παραδοσιακά όπλα, με στόχο να εμποδίσουν την αστυνομία να τον συλλάβει.

Τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο πρώην πρόεδρος δεν εμφανίστηκε σε ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο της έρευνας, η Δικαιοσύνη τού είχε απαγγείλει κατηγορία για απείθεια. Η εξέλιξη αυτή ανέστειλε τη συνέχιση της διαδικασίας όσο ο Μοράλες δεν εμφανίζεται ενώπιον των αρχών ή δεν προσάγεται.

Το ζήτημα αυτό μπορεί να εμποδίσει και την έναρξη της δίκης. Σύμφωνα με τον δικαστή Ορτίς, στη Βολιβία μόνο οι δίκες για διαφθορά μπορούν να αρχίσουν ερήμην του κατηγορουμένου ή των κατηγορουμένων.

«Επαφίεται στο δικαστήριο (…) να αναλύσει την κατάσταση», εξήγησε ο δικαστής στον Τύπο.

Το ίδιο επιχείρημα προέβαλε και η υπεράσπιση του Μοράλες, η οποία υποστηρίζει ότι η παρουσία του κατηγορουμένου είναι απαραίτητη για τη νόμιμη διεξαγωγή της διαδικασίας.

«Η Διαμερικανική Σύμβαση (ανθρωπίνων δικαιωμάτων) ορίζει ότι απαιτείται παράσταση οποιουδήποτε υπόπτου ώστε να ακουστεί (…) να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστών του και να παρουσιάσει την υπεράσπισή του», σημείωσε ο Τσάβες.

Η υπόθεση παραμένει σε κρίσιμο σημείο, καθώς το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς την παρουσία του πρώην προέδρου ή αν η απουσία του θα οδηγήσει σε νέα καθυστέρηση.