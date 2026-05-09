Πετρελαιοκηλίδα κοντά στο νησί Χαργκ του Ιράν: Ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα η ρύπανση στον Περσικό Κόλπο

Η έκταση της πετρελαιοκηλίδας κοντά στο στρατηγικής σημασίας νησί Χαργκ του Ιράν ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό Κόλπο «πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου».

Οι πληροφορίες βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες, οι οποίες καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρύπανση στα ανοιχτά του ιρανικού νησιού. Στις 6 Μαΐου 2026, η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε σχετικές εικόνες, ενώ το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η πετρελαιοκηλίδα κινείται νότια, προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στη ρύπανση. Οι πηγές της διαρροής παραμένουν άγνωστες.

Το νησί Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, αποτελεί τον κυριότερο πετρελαϊκό τερματικό σταθμό του Ιράν. Πριν από τον πόλεμο, το νησί κάλυπτε το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η νήσος Χαργκ βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές και απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από τα Στενά του Ορμούζ. Στα τέλη Μαρτίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να «αφανίσει» το νησί Χαργκ, αν το Ιράν δεν άνοιγε τη δίοδο του Ορμούζ.

Το πρακτορείο Associated Press μετέδωσε, επικαλούμενο την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Windward AI, ότι η κηλίδα καλύπτει περίπου 71 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η τελική έκταση της ρύπανσης και η ακριβής αιτία της διαρροής δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.