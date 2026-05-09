Δολοφονία στο Ηράκλειο: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Κορυδαλλού για τη μεταγωγή του 54χρονου και της συζύγου του

Γεωργία Λινάρδου

Κοινωνία

Δολοφονία, Κρήτη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σήμερα (Σάββατο 9/5) μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου όπου και θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Η απόφαση να γίνει η μεταγωγή και η κράτησή τους εκτός Κρήτης και στις φυλακές Κορυδαλλού θεωρήθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας.

Δολοφονία στην Κρήτη: «Πυροβόλησε εναντίον μας μια φορά σε ευθεία βολή» – Πώς είχε περιγράψει ο 21χρονος την επίθεση το 2024 – ΒΙΝΤΕΟ

Όπως μεταδίδει το Cretalive.gr, η μεταγωγή τους έγινε με συνοπτικές διαδικασίες και μάλιστα ούτε καν στενά συγγενικά πρόσωπα γνώριζαν ότι θα φύγουν, το βράδυ της Παρασκευής (8/05) από το νησί για την Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι διακόπηκε ξαφνικά το επισκεπτήριο συγγενικού προσώπου της 56χρονης που μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για να πάει ρούχα στους δύο προφυλακισμένους.

Αμετανόητος… «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του έριχνα και τις 1.000»

Το κλίμα είναι «τεταμένο» και μυρίζει… «μπαρούτι». Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 54χρονος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι την ημέρα της δολοφονίας «θόλωσε» όταν νόμιζε πως ο 21χρονος του έκανε χειρονομία κι έτσι εκείνος εμβόλισε με το αυτοκίνητο τη μηχανή του άτυχου παλληκαριού. Ακολούθως, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ο 21χρονος προσπάθησε να τον κλωτσήσει και έτσι τον πυροβόλησε με έξι σφαίρες. Αμετανόητος φέρεται να κατέθεσε πως: «Είχα μόνο έξι σφαίρες, αν είχα 1.000, θα του έριχνα και τις 1.000».

Δολοφονία στην Κρήτη: Πυροβόλησε 6 φορές στον κορμό τον 21χρονο μέσα σε 12 δευτερόλεπτα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Στο μεταξύ με ανακοίνωσή της η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ Περιφέρειας Κρήτης αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «… οφείλουμε να επισημάνουμε με σαφήνεια ότι η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε απολύτως σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της».

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους»

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας σήμερα (Σάββατο 9/5) στο Mega, υποστήριξε πως:  «Θα μπορούσε να είχε σωθεί το παιδί. Θα έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τους ανθρώπους αυτούς που κάθε βράδυ πήγαιναν πάνω από τον τάφο του παιδιού τους, χαροκαμένοι και αυτοί, και κάθονταν εδώ και τρία χρόνια. Επρεπε κάποιος να ασχοληθεί. Δεν φοβάμαι να ρίξω και ευθύνες στην ελληνική αστυνομία, όπου υπάρχουν…»

Κρήτη: «Προσχεδιασμένη εκτέλεση» η δολοφονία του 21χρονου, λέει η δικηγόρος της οικογένειας – Έκκληση για ψυχραιμία από τον συνήγορο των κατηγορουμένων

«Οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν άμεσα»

Συνεχίζει η ανακοίνωση των αστυνομικών στην Κρήτη: «Ειδικότερα, και στα δύο περιστατικά που καταγγέλθηκαν από τον άτυχο Νικήστρατο και την οικογένειά του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, τόσο τον Δεκέμβριο του 2024 όσο και τον Μάρτιο του 2026, οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν άμεσα, προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, σχημάτισαν τις προβλεπόμενες δικογραφίες και ενημέρωσαν χωρίς καμία καθυστέρηση τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Από εκεί και μετά ο Εισαγγελέας είναι και ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, με βάση τα στοιχεία που τίθενται υπόψη της Δικαιοσύνης…»

«Ο ίδιος ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου χειριζόταν προσωπικά την υπόθεση…»

Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη

Οι αστυνομικοί στην περιφέρεια της Κρήτης υποστηρίζουν πως ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου είχε παραχωρήσει ακόμη και τον προσωπικό του αριθμό κινητού τηλεφώνου στον άτυχο Νικήστρατο ώστε να επικοινωνεί απευθείας μαζί του οποιαδήποτε στιγμή.

«Η στάση αυτή του Διοικητή του Α.Τ. Μαλεβιζίου αποδεικνύει έμπρακτα υψηλό επαγγελματισμό, ανθρώπινη ευαισθησία και αφοσίωση στο καθήκον, σε βαθμό που υπερβαίνει ακόμη και τα συνήθη υπηρεσιακά πλαίσια. Από τη δική μας πλευρά, τόσο ως Αστυνομικοί όσο και ως πολίτες αυτού του τόπου, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης. Οι συμπολίτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής ειρήνης, ενεργώντας πάντοτε με βάση τη νομιμότητα και τις αρμοδιότητες που της έχει αναθέσει η Πολιτεία», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άφθα στη γλώσσα: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου του στόματος – Ειδικός εξηγεί

Η Billie Eilish μιλάει για το ατύχημα που την έκανε τραγουδίστρια: «Αυτό που θα με κατέστρεφε, τελικά με έσωσε»

ΔΕΗ: Την Πέμπτη η γενική συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ -Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησης

Επίδομα παιδιού: Σε ποιους αναμένεται να διακοπεί από την 1η Ιουλίου 2026 από τον ΟΠΕΚΑ

Αυγά και Αλτσχάιμερ: Η κατανάλωσή τους συνδέεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου κατά 27%

Microsoft Edge: Η ευπάθεια στην ασφάλεια κωδικών είναι «εσκεμμένη», λέει η Microsoft
περισσότερα
10:48 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Τιμητική διάκριση του CSR HELLAS στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών από τη σύστασή του, το CSR HELLAS τίμησε την Αυτού Θ...
10:33 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών της σπείρας που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – «Βάλτε στη λεκάνη χρυσαφικά και χρήματα για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα»

Οι συνομιλίες των μελών της εγκληματικής σπείρας που «υποδύονταν» υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για να...
08:49 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους

Με δίωρες διακοπές εργασιών σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της πρωτεύουσας συνεχίζουν τις κι...
07:20 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια σήμερα – Άνοδος της θερμοκρασίας και υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, κυρίως στα βόρεια της χώρας, όπου αναμένοντ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media