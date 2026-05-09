Δολοφονία στο Ηράκλειο: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Κορυδαλλού για τη μεταγωγή του 54χρονου και της συζύγου του

Σήμερα (Σάββατο 9/5) μεταφέρονται στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου όπου και θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Η απόφαση να γίνει η μεταγωγή και η κράτησή τους εκτός Κρήτης και στις φυλακές Κορυδαλλού θεωρήθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το Cretalive.gr, η μεταγωγή τους έγινε με συνοπτικές διαδικασίες και μάλιστα ούτε καν στενά συγγενικά πρόσωπα γνώριζαν ότι θα φύγουν, το βράδυ της Παρασκευής (8/05) από το νησί για την Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι διακόπηκε ξαφνικά το επισκεπτήριο συγγενικού προσώπου της 56χρονης που μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για να πάει ρούχα στους δύο προφυλακισμένους.

Αμετανόητος… «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του έριχνα και τις 1.000»

Το κλίμα είναι «τεταμένο» και μυρίζει… «μπαρούτι». Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 54χρονος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι την ημέρα της δολοφονίας «θόλωσε» όταν νόμιζε πως ο 21χρονος του έκανε χειρονομία κι έτσι εκείνος εμβόλισε με το αυτοκίνητο τη μηχανή του άτυχου παλληκαριού. Ακολούθως, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ο 21χρονος προσπάθησε να τον κλωτσήσει και έτσι τον πυροβόλησε με έξι σφαίρες. Αμετανόητος φέρεται να κατέθεσε πως: «Είχα μόνο έξι σφαίρες, αν είχα 1.000, θα του έριχνα και τις 1.000».

Στο μεταξύ με ανακοίνωσή της η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ Περιφέρειας Κρήτης αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «… οφείλουμε να επισημάνουμε με σαφήνεια ότι η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε απολύτως σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της».

Γιώργος Καλλιακμάνης: «Έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί με αυτούς τους ανθρώπους»

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας σήμερα (Σάββατο 9/5) στο Mega, υποστήριξε πως: «Θα μπορούσε να είχε σωθεί το παιδί. Θα έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τους ανθρώπους αυτούς που κάθε βράδυ πήγαιναν πάνω από τον τάφο του παιδιού τους, χαροκαμένοι και αυτοί, και κάθονταν εδώ και τρία χρόνια. Επρεπε κάποιος να ασχοληθεί. Δεν φοβάμαι να ρίξω και ευθύνες στην ελληνική αστυνομία, όπου υπάρχουν…»

«Οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν άμεσα»

Συνεχίζει η ανακοίνωση των αστυνομικών στην Κρήτη: «Ειδικότερα, και στα δύο περιστατικά που καταγγέλθηκαν από τον άτυχο Νικήστρατο και την οικογένειά του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, τόσο τον Δεκέμβριο του 2024 όσο και τον Μάρτιο του 2026, οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν άμεσα, προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη, σχημάτισαν τις προβλεπόμενες δικογραφίες και ενημέρωσαν χωρίς καμία καθυστέρηση τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Από εκεί και μετά ο Εισαγγελέας είναι και ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, με βάση τα στοιχεία που τίθενται υπόψη της Δικαιοσύνης…»

«Ο ίδιος ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου χειριζόταν προσωπικά την υπόθεση…»

Οι αστυνομικοί στην περιφέρεια της Κρήτης υποστηρίζουν πως ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου είχε παραχωρήσει ακόμη και τον προσωπικό του αριθμό κινητού τηλεφώνου στον άτυχο Νικήστρατο ώστε να επικοινωνεί απευθείας μαζί του οποιαδήποτε στιγμή.

«Η στάση αυτή του Διοικητή του Α.Τ. Μαλεβιζίου αποδεικνύει έμπρακτα υψηλό επαγγελματισμό, ανθρώπινη ευαισθησία και αφοσίωση στο καθήκον, σε βαθμό που υπερβαίνει ακόμη και τα συνήθη υπηρεσιακά πλαίσια. Από τη δική μας πλευρά, τόσο ως Αστυνομικοί όσο και ως πολίτες αυτού του τόπου, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης. Οι συμπολίτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό της δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνικής ειρήνης, ενεργώντας πάντοτε με βάση τη νομιμότητα και τις αρμοδιότητες που της έχει αναθέσει η Πολιτεία», καταλήγει η ανακοίνωση.