Μακροζωία: Τα 3 υλικά που προσθέτουν στα λαχανικά τους όσοι ζουν μέχρι τα 100, σύμφωνα με ειδικό

Τα λαχανικά αποτελούν βασικό στοιχείο κάθε υγιεινού γεύματος, προσφέροντας εντυπωσιακά οφέλη για την υγεία. Πλούσια σε απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, υποστηρίζουν τη συνολική ευεξία και μειώνουν τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών. Έτσι λοιπόν, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα λαχανικά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διατροφής των ανθρώπων με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στις πέντε «Μπλε Ζώνες» του πλανήτη.

Τι είναι οι Μπλε Ζώνες

Ο όρος «Μπλε Ζώνες» επινοήθηκε από τον δημοσιογράφο του National Geographic, Dan Buettner και περιγράφει περιοχές όπου οι κάτοικοι φτάνουν την ηλικία των 100 ετών, οι οποίες είναι:

Ικαρία, Ελλάδα

Οκινάουα, Ιαπωνία

Σαρδηνία, Ιταλία

Νικόγια, Κόστα Ρίκα

Λόμα Λίντα, Καλιφόρνια

Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων δημογράφων για την ακρίβεια των αρχείων γέννησης, ένα πράγμα παραμένει ξεκάθαρο: η διατροφή των αιωνόβιων βασίζεται στα λαχανικά, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς και τους σπόρους.

Το μυστικό της γεύσης: Αλάτι, μπαχαρικά και ελαιόλαδο

Πολλοί δυσκολεύονται να μαγειρέψουν τα λαχανικά και τα όσπρια με νόστιμο τρόπο. Ο Dan Buettner, παρατηρώντας τις τεχνικές μαγειρικής στις κοινότητες με τους μακροβιότερους ανθρώπους στον κόσμο, υποστηρίζει ότι το «κλειδί» βρίσκεται στα καρυκεύματα. «Το μυστικό για να κάνεις οποιοδήποτε λαχανικό νόστιμο είναι λίγο αλάτι, τα σωστά μπαχαρικά και λάδι – ειδικά το ελαιόλαδο», αναφέρει ο ειδικός.

Έξυπνα tips για υγιεινό και γευστικό μαγείρεμα

Για τα όσπρια: Αντί για απλό βράσιμο, δοκιμάστε να τα «ροδίσετε» στον φούρνο μαζί με κρεμμύδια. Η διαδικασία αυτή καραμελώνει τα υλικά και απογειώνει τη γεύση.

Ελαιόλαδο: Αποφύγετε το τηγάνισμα στο ελαιόλαδο, καθώς καταστρέφονται τα υγιεινά λιπαρά. Είναι προτιμότερο να το προσθέτετε ωμό στο τέλος, πάνω από το έτοιμο φαγητό.

Φυσικά αρώματα: Αντί για έτοιμα μείγματα μπαχαρικών με συντηρητικά, χρησιμοποιήστε φρέσκο σκόρδο, τσίλι, λεμόνι και χυμό λάιμ. Είναι πιο φθηνά και αναδεικνύουν τις φυσικές γεύσεις.

Εποχικότητα και μηδενική σπατάλη

Η διατροφή στις Μπλε Ζώνες ακολουθεί τις εποχές. Οι κάτοικοι καταναλώνουν μια εντυπωσιακή ποικιλία λαχανικών από τον κήπο τους όταν είναι στην εποχή τους, γεγονός που εγγυάται καλύτερη γεύση και θρεπτική αξία.

Επίσης, τίποτα δεν πάει χαμένο. Όταν υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής, είναι σύνηθες οι άνθρωποι να τουρσεύουν ή να αποξηραίνουν τα λαχανικά, ώστε να τα απολαμβάνουν κατά τη διάρκεια των μηνών που δεν υπάρχει παραγωγή.

Τα καλύτερα λαχανικά των «Μπλε Ζωνών» για μακροζωία

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην μακροζωία, ορισμένα λαχανικά αποτελούν τις κορυφαίες τροφές για τη διασφάλιση μιας μακράς και υγιούς ζωής. Αυτά τα λαχανικά θεωρούνται τα «καλύτερα των καλύτερων» για τη μακροζωία:

Σπανάκι

Λαχανίδα (Kale)

Παντζάρια

Φύλλα γογγυλιού (Turnip tops)

Σέσκουλα (Chard)

Λαχανικά Collard

Όταν αυτά τα φυλλώδη λαχανικά συνδυάζονται με φρούτα εποχής, δημητριακά ολικής αλέσεως και όσπρια, δημιουργούν τα απόλυτα γεύματα μακροζωίας.

Η «υπερτροφή» που πρέπει να τρώμε καθημερινά

Ο Dan Buettner μοιράστηκε μια συγκεκριμένη υπερτροφή που θα έπρεπε να καταναλώνουμε όλοι καθημερινά για να ζήσουμε περισσότερα χρόνια. Αντλώντας έμπνευση από τις διατροφικές συνήθειες των μακροβιότερων ανθρώπων στον πλανήτη στις Μπλε Ζώνες, ενθαρρύνει την κατανάλωση τουλάχιστον μισού φλιτζανιού από αυτή την τροφή κάθε μέρα.

Τα όσπρια περιγράφονται ως ο «ακρογωνιαίος λίθος» κάθε διατροφής στις Μπλε Ζώνες παγκοσμίως:

Στη Νικόγια της Κόστα Ρίκα, τα μαύρα φασόλια κυριαρχούν.

Στη Μεσόγειο (συμπεριλαμβανομένης της Ικαρίας), οι φακές, τα ρεβίθια και τα λευκά φασόλια είναι τα αγαπημένα των κατοίκων.

Στην Οκινάουα της Ιαπωνίας, η σόγια αποτελεί βασικό συστατικό της καθημερινής διατροφής.

Τι λέει η επιστήμη για τα όσπρια

«Οι πληθυσμοί με το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής στις Μπλε Ζώνες τρώνε κατά μέσο όρο τουλάχιστον τέσσερις φορές περισσότερα όσπρια από εμάς», αναφέρει ο Dan.

Μια μελέτη σε πέντε χώρες, χρηματοδοτούμενη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), διαπίστωσε ότι η κατανάλωση μόλις 20 γραμμαρίων οσπρίων καθημερινά μειώνει τον κίνδυνο θανάτου (από οποιαδήποτε αιτία) κατά περίπου 8% σε ένα δεδομένο έτος.