Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (9/5)

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις

Πλούσιο είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/5/2026):

09:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS11

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS12

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:15 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 4ο ΕΤΑΠ

11:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS13 Amarante 1

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

13:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS14

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τσέλσι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Αλαβές La Liga

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Tissot Sprint)

16:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ουντινέζε Serie A

16:30 Novasports Extra 1 Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λειψία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

17:00 Novasports Start Μπράιτον – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 1ος Αγώνας

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στίβενεϊτζ – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor Super League

17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Εσπανιόλ La Liga

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Τενερίφη Final 4, Τελικός 3ης Θέσης

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ Premier League

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League

19:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίτας τελικός Final 4 BCL

21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Σάλκε Bundesliga 2

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπέτις La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Χαρτς Scottish Premiership

