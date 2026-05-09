Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (9/5)

Πλούσιο είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (9/5/2026):
09:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS11
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS12
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:15 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 4ο ΕΤΑΠ
11:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS13 Amarante 1
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
13:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS14
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Τσέλσι Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Αλαβές La Liga
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Tissot Sprint)
16:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Super League
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Ουντινέζε Serie A
16:30 Novasports Extra 1 Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Λειψία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Λεβερκούζεν Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
17:00 Novasports Start Μπράιτον – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Γαλλία, Λε Μαν – 1ος Αγώνας
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στίβενεϊτζ – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor Super League
17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Εσπανιόλ La Liga
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Τενερίφη Final 4, Τελικός 3ης Θέσης
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ Premier League
19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League
19:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Θέλτα La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Ρίτας τελικός Final 4 BCL
21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Σάλκε Bundesliga 2
21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπέτις La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA Playoffs
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μάδεργουελ – Χαρτς Scottish Premiership