Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια σήμερα – Άνοδος της θερμοκρασίας και υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, κυρίως στα βόρεια της χώρας, όπου αναμένονται τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ατμόσφαιρα αρχίζει σταδιακά να καθαρίζει από την αφρικανική σκόνη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε βελτίωση των καιρικών συνθηκών στις περισσότερες περιοχές, αν και η αστάθεια θα διατηρηθεί τοπικά στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία σε βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στα βόρεια θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 24 έως 27 βαθμούς. Κατά τόπους, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη θα γίνει περισσότερο αισθητή στη νότια Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα και κυρίως στην Κρήτη, όπου το θερμόμετρο ενδέχεται να πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην πόλη δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας την Τρίτη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 32 ή και τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί.

Ασθενείς μεταβλητοί. Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει έως 22 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη τιμή θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί με την ίδια ένταση.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-05-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ορατότητα: Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-05-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια.

Ορατότητα: Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, ενώ είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-05-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-05-2026