Σοφία Παυλίδου: «Το ότι είχα επιτυχία στην τηλεόραση τότε δεν σήμαινε ότι ήμουν ευτυχισμένη»

Η Σοφία Παυλίδου μίλησε για την περίοδο κατά την οποία προσπαθούσε να βρει ξανά τον εαυτό της, παρότι η επαγγελματική της ζωή βρισκόταν σε θετική πορεία. Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο νέο επεισόδιο του vidcast που επιμελείται η Νάνσυ Παραδεισανού για το YouTube και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε προσωπικό επίπεδο.

Η Σοφία Παυλίδου εξομολογήθηκε αρχικά: «Μη νομίζεις, με βλέπεις σήμερα και μιλάω άνετα για όλα, αλλά πέρασα, σίγουρα, εποχές που δεν ήξερα τι μου γινόταν, για να το πω έτσι απλά. Είχα, όμως, το θάρρος να το δω αυτό και να πω πως πρέπει να κάνω πράγματα για να μπορώ να είμαι ευχαριστημένη μέσα σε όλο αυτό».

Η ηθοποιός περιέγραψε την ψυχολογική πίεση που ένιωθε εκείνη την περίοδο και τόνισε τη σημασία της αποφόρτισης. «Γιατί, παρόλο που γίνονταν και πολύ ωραία πράγματα, όταν είσαι θολωμένος, δεν μπορείς να αντιλαμβάνεσαι ότι συμβαίνει κάτι ωραίο. Το αναγνωρίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν είσαι εσύ καλά. Έχεις στενοχώρια, έχεις βάρος, έχεις σκέψεις που δεν σταματάνε ποτέ και ο νους μας πρέπει να ξεκουράζεται. Δηλαδή, αν ένα πράγμα πιστεύω και συμβουλεύω τους ανθρώπους να κάνουν, είναι να αφιερώνουν ένα δεκάλεπτο την ημέρα για να αποφορτίζουν τον εγκέφαλό τους».

Στη συνέχεια, η Σοφία Παυλίδου ανέφερε ότι η δύσκολη αυτή φάση συνέπεσε με μια περίοδο έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας και οικογενειακών υποχρεώσεων. «Όλο αυτό μου συνέβη σε μια περίοδο που είχα επιτυχία στην τηλεόραση, έκανα θέατρο, είχα δύο παιδιά. Όμως αυτό ακριβώς, ότι έτρεχα 24 ώρες το 24ωρο για να ικανοποιήσω τις ανάγκες των άλλων, δεν σήμαινε ότι ήμουν ευτυχισμένη».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η επιτυχία δεν ταυτίζεται πάντα με την εσωτερική ισορροπία. «Οι άνθρωποι περιοριζόμαστε στο ότι επιτυχία είναι το να έχεις μια καλή δουλειά και την υγεία σου μόνο, που το ότι είμαστε στα πόδια μας δεν σημαίνει ότι ψυχικά ήμουν καλά. Όμως ευχαριστώ όλο αυτό που μου συνέβη, γιατί αυτά όλα με έφεραν εδώ», πρόσθεσε η Σοφία Παυλίδου στη διαδικτυακή της συνέντευξη.