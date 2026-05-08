Δολοφονία στο Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος και η σύζυγός του – Θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Δολοφονία, Κρήτη, 21χρονος, κηδεία

Παρά το γεγονός, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η θανατηφόρα βολίδα που έπληξε τον 21χρονο Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου ήταν μόνο μία, όλες οι σφαίρες που έφυγαν από το όπλο του 54χρονου δολοφόνου, βρήκαν τον στόχο τους. Και οι έξι σφαίρες καρφώθηκαν στο σώμα του νεαρού.

Δολοφονία στην Κρήτη: «Πυροβόλησε εναντίον μας μια φορά σε ευθεία βολή» – Πώς είχε περιγράψει ο 21χρονος την επίθεση το 2024 – ΒΙΝΤΕΟ

Από τα τραύματα, τα πέντε ήταν διαμπερή και ένα χαρακτηρίζεται “τυφλό”, καθώς το βλήμα παρέμεινε στο σώμα του θύματος, στην περιοχή της μασχάλης. Η μία βολή ήταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου, σχεδόν εξ’ επαφής. Αυτή ήταν και η φονική.

Σύμφωνα με το Mega, νωρίς το βράδυ της Παρασκευής βγήκε το φυλακιστήριο και έτσι γίνεται γνωστό ότι το ζευγάρι θα μεταφερθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού, ενώ είναι πιθανό η μεταγωγή τους να γίνει ακόμα και σήμερα, με το πλοίο της γραμμής.

Όπως γράφει το Cretalive, θα κρατηθούν σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Για την 56χρονη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος κράτησης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή προβλήματα κατά την προσωρινή τους κράτηση.

Από την πλευρά του θύματος, η αδελφή του λέει ότι θέλουν να τελειώσει όλο αυτό το κακό και ο πατέρας του τονίζει πώς δεν θα πειράξει κανέναν, δεν θέλει να πειράξει κανέναν.

Αντίθετα, ο δράστης, εκτός του ότι δεν έχει μετανιώσει, έχει δηλώσει πώς αν είχε 1.000 σφαίρες, θα του έριχνε και τις 1.000.

Σημειώνεται ότι το αίτημα του 54χρονου να μεταβεί για τελευταία φορά στο μνήμα του παιδιού του δεν έγινε δεκτό.

Τι λένε συγγενείς και φίλοι του Νικήτα

Τόσο συγγενείς όσο και φίλοι του θύματος “φωτογραφίζουν” τη σύζυγο του δράστη ως ηθική αυτουργό του εγκλήματος. Σύμφωνα μάλιστα με όσα ισχυρίζονται, το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος της στο τροχαίο του 2023 ήταν δικό της και ήταν εκείνη που το έδωσε στο ανήλικο παιδί της για να πάνε βόλτα.

Φίλη της οικογένειας του θύματος μίλησε στον ANT1 με ιδιαίτερα σκληρά λόγια.

«Του το πότισε το μυαλό του με δηλητήριο. Αυτός που υποκινεί τη βεντέτα στην Κρήτη είναι η μάνα. Η μάνα είναι αυτή που κινεί τον πόνο.»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, η οποία θεωρεί τον ρόλο – συμμετοχική δράση – της συζύγου ως πολύ σημαντικό, κάνοντας λόγο για προσχεδιασμένη δολοφονία, την οποία ενίσχυσε η γυναίκα αυτή.

Η φίλη της οικογένειας του Νικήτα λέει ξανά:

«Καμία μάνα, μάνα όμως, δεν θέλει να πονέσει άλλη μάνα και λέει πάντα να μαι η τελευταία Χριστέ μου. Αλλά το ήθελε. Ήθελε να τον δει νεκρό. Ήθελαν να βάψουν στα μαύρα και να πονέσει και η άλλη μάνα.»

Όσο για το αυτοκίνητο ήταν της 56χρονης που τους το έδωσε για να πάνε βόλτα. Ο γιος της δεν είχε δίπλωμα, είχε όμως ο 18χρονος Νικήτας και γι’ αυτό αποφάσισαν να οδηγήσει εκείνος, ενώ φίλος του θύματος αποκάλυψε στον ANT1 πως ο 21χρονος ένιωθε άσχημα και είχε τύψεις.

«Δεν είναι κάτι το απλό, έχασε ο άλλος τη ζωή του, οδηγούσα εγώ, δεν το ήθελα».

Άλλος φίλος του 21χρονου σημείωσε πως ο νεαρός είχε πρόβλημα με την καρδιά του, είχε βυθιστεί στη θλίψη και δεν ήθελε καν να παίρνει τα φάρμακά του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουμε και έχουμε αϋπνία – Αυτό πρέπει να ξέρετε όταν ξαπλώνετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Χατζηδάκης: Νέα γενιά μεταρρυθμίσεων σε 5 άξονες – Κίνητρα για βελτίωση της παραγωγικότητας και πιο δίκαιη διάχυση του πλού...

Οδηγίες της ΕΕ για τον τουρισμό: Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δικαιολογεί έκτακτα μέτρα – Κανονικά οι αποζημιώσεις σε περίπ...

Johnson & Johnson: Επιτυχής ολοκλήρωση κλινικής μελέτης για το ρομποτικό σύστημα «OTTAVA»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:08 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Λευκάδα: Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ το θρίλερ με το drone – Τα σενάρια για Magura, Ουκρανία και «σκιώδη στόλο»

Οι ελληνικές αρχές διερευνούν την υπόθεση με το οπλισμένο θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκά...
23:25 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Λευκάδα: Θρίλερ με το «ορφανό» drone που ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά – Τι στοιχεία θα ψάξουν οι αρχές, ποια σενάρια εξετάζονται

Διαστάσεις κατασκοπευτικού θρίλερ με πιθανή εμπλοκή και της Τουρκίας προσλαμβάνει η υπόθεση το...
22:56 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Καιρός: Σκόνη και λασποβροχές το Σαββατοκύριακο – Έρχεται νέα θερμή εισβολή από την Δευτέρα

Η επέλαση της αφρικανικής σκόνης στη χώρα μας αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, Σάββατο 9 Μα...
19:57 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Πυροβόλησε 6 φορές στον κορμό τον 21χρονο μέσα σε 12 δευτερόλεπτα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media