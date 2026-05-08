Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις 94-90: Πρόκριση στην παράταση και ραντεβού με τον Ολυμπιακό στο Final Four

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Fenerbahce

Η Φενέρμπαχτσε νίκησε τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας με 94-90 στην παράταση, έκανε το 3-1 στη σειρά των πλέι οφ της EuroLeague και εξασφάλισε την παρουσία της στο Final Four της Αθήνας. Η τουρκική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της διοργάνωσης, στις 22 Μαΐου, στις 18:00.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα συμμετάσχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four και για όγδοη φορά συνολικά στην ιστορία της. Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει έτσι την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε το 2025.

Η τουρκική ομάδα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε με 47-42 στο τέλος της δεύτερης περιόδου. Οι Μπιρτς, Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ έδωσαν λύσεις στην επίθεση και βοήθησαν τη Φενέρμπαχτσε να διατηρήσει το προβάδισμα.

Η Ζάλγκιρις αντέδρασε στην τρίτη περίοδο και πέρασε μπροστά στο σκορ, με πρωταγωνιστή τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ οδήγησε τους Λιθουανούς μέχρι και στο +5 στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως η Φενέρμπαχτσε βρήκε απαντήσεις στα κρίσιμα σημεία.

Ο Μπόλντγουιν ισοφάρισε σε 80-80 στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, ο Χόρτον-Τάκερ ανέλαβε δράση και οδήγησε τους φιλοξενούμενους στη νίκη και την πρόκριση.

Κορυφαίοι για τη Φενέρμπαχτσε ήταν οι Κεμ Μπιρτς και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, οι οποίοι σημείωσαν από 21 πόντους. Για τη Ζάλγκιρις ξεχώρισε ο Φρανσίσκο, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους και 11 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 80-80 (κ.α.), 90-94 (παρ.).

