Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Το φιλμ τρόμου που κυκλοφόρησε το 2024 και αν είσαι φαν του είδους πρέπει οπωσδήποτε να το δεις έστω μία φορά

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Unsplash.com
Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα τελευταία χρόνια δεν κυκλοφορούν καλές ταινίες τρόμου, δίνοντας μάλιστα παραδείγματα που ισχυροποιούν αυτή την άποψη. Ωστόσο το 2024 ένα φιλμ διάρκειας μίας ώρας και 46 λεπτών έκανε τη διαφορά, τράβηξε τα βλέμματα μεγάλου μέρους του κοινού, και αξίζει σίγουρα όσοι αγαπούν το συγκεκριμένο είδος να το παρακολουθήσουν έστω μία φορά.

Δύο νέες ιεραπόστολοι, η «Πάξτον» και η «Μπάρνς», μία μέρα σαν κάθε άλλη χτυπούν την πόρτα του σπιτιού στο οποίο μένει ο κύριος «Ριντ», προκειμένου να του αφήσουν ένα βιβλιαράκι που αφορά τη θρησκεία τους.

Ο φαινομενικά γλυκός άνδρας τις πείθει να μπουν στο σπίτι του, για να βρουν καταφύγιο μέχρι να κοπάσει η βροχή. Ενώ αρχικά είναι διστακτικές, εκείνος τους λέει πως η γυναίκα του βρίσκεται στο εσωτερικό της κατοικίας, οπότε δεν θα είναι μόνες μαζί του.

Έτσι ξεκινάει το «Heretic», το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 με πρωταγωνιστές τον Χιου Γκραντ, την Σόφι Θάτσερ και την Κλόι Ιστ. Η ταινία βρίσκεται στη «Cosmote Tv» και αν δεν την έχεις παρακολουθήσει ήδη, πρέπει αυτό το Σαββατοκύριακο είτε μόνος σου είτε με παρέα να κάτσεις αναπαυτικά και να αφιερώσεις κάτι λιγότερο από δύο ώρες, ώστε να την δεις.

Γιατί κάποιος να δει την ταινία

Η πλοκή, η οποία δεν κινείται με ρυθμούς χελώνας αλλά δεν είναι και πρόχειρα στημένη, εκτυλίσσεται σε ένα μεγάλο σπίτι που θυμίζει λαβύρινθο, το οποίο μοιάζει να έχει βγει από τους χειρότερους εφιάλτες ενός ανθρώπου.

Οι ηρωίδες μας βρίσκονται εγκλωβισμένες μέσα σε αυτό και θα πρέπει να παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις, αν θέλουν να ξεφύγουν από τα χέρια του ανατριχιαστικού κυρίου «Ριντ».

Βλέποντας το φιλμ σίγουρα δεν θα βαρεθείς, ενώ το σενάριο είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μην μπορείς μέχρι το τέλος να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερμηνείες των τριών πρωταγωνιστών είναι τρομερά καλές, κάτι που για ταινία τρόμου αυτής της δεκαετίας δεν είναι δεδομένο.

