Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Αν θες να δεις κάτι που να συνδυάζει το θρίλερ με τη δράση, αυτό το φιλμ θα το απολαύσεις

Ελένη Φλισκουνάκη

Είναι Σαββατοκύριακο και θες να δεις μία ταινία θρίλερ. Παράλληλα, δεν θες να παρακολουθήσεις ένα πολύ κλασσικό φιλμ, του τύπου χαρούμενη οικογένεια πάει να μείνει σε ένα ξύλινο σπιτάκι στη μέση του πουθενά και πέφτει στην παγίδα ενός κατά συρροή δολοφόνου, δεν θες να διαρκεί πάρα πολύ και θες να σε κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τέλος. Αν τα παραπάνω είναι αυτά που ψάχνεις, τότε υπάρχει μία πολύ καλή επιλογή για εσένα.

Η Αρχιφύλακας Χάρις, στη ταινία «Επικίνδυνη Πτήση» που μπορείς να παρακολουθήσεις στην «Cosmote Tv», αναλαμβάνει τη μεταφορά ενός δραπέτη από την Αλάσκα στη Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι σημαντικός μάρτυρας σε δίκη που αφορά τη μαφία.

Ένα μέρος του ταξιδιού θα χρειαστεί να το περάσουν μέσα σε ένα αρκετά μικρό αεροπλάνο, το οποίο το χειρίζεται ένας πιλότος που από την αρχή νιώθεις ότι η αύρα του δεν είναι και η καλύτερη.

Τα πράγματα γρήγορα θα ανατραπούν και η Αρχιφύλακας Χάρις θα βρεθεί να παλεύει για να ολοκληρώσει την αποστολή της, ενώ βρίσκεται σε έναν μικρό χώρο στον αέρα.

Η ταινία διαρκεί μία ώρα και 27 λεπτά και περνάει ειλικρινά πολύ γρήγορα. Το στοιχείο της δράσης είναι αρκετά έντονο, με αποτέλεσμα να μην βαριέσαι παρ’ ότι ο χώρος που διαδραματίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του το φιλμ είναι ο ίδιος και οι ηθοποιοί που βλέπεις στην οθόνη σου μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Ο Μελ Γκίμπσον ανέλαβε την σκηνοθεσία της ταινίας που κυκλοφόρησε το 2025, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπουμε την Μισέλ Ντόκερι, τον Μαρκ Γουόλμπεργκ και τον Τόφερ Γκρέις. 

