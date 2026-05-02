Η στιγμή που μια μπουλντόζα συνάντησε τη ρωμαϊκή ιστορία της Αντιόχειας – Ο εντυπωσιακός λαξευτός τάφος που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έργων υποδομής

Το πλούσιο ιστορικό αποτύπωμα της Μεγάλης Αντιόχειας, το πνευματικό και εμπορικό κέντρο της ρωμαϊκής Ανατολής, ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά την αποκάλυψη μιας εντυπωσιακής λαξευτής δομής κατά τη διάρκεια έργων υποδομής στο Κιριχάν.

Ένας λαξευτός ρωμαϊκός τάφος αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιούσαν δημοτικά συνεργεία στην περιοχή Κιριχάν της Αντιόχειας (Χατάι), στην Τουρκία.

Η ανακάλυψη έγινε στην περιοχή Γενί Μαχαλέ, όπου ο δήμος εκτελούσε έργα υποδομής και διαμόρφωσης τοπίου σε ζώνη κοινωνικών εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, ένα χωματουργικό μηχάνημα φέρεται να χτύπησε μια δομή που έμοιαζε με σπήλαιο, αναγκάζοντας τους εργάτες να διακόψουν τις εργασίες και να εξετάσουν την περιοχή.

Συναντώντας την ιστορία της πόλης

Αρχαιολογικές ομάδες έσπευσαν να ασφαλίσουν την τοποθεσία μετά την επιβεβαίωση της ιστορικής σημασίας του ευρήματος.

Μετά από προσεκτικότερη εξέταση, οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν ότι η δομή είχε ιστορική σημασία.

Η ανακάλυψη δηλώθηκε αμέσως στην Επαρχιακή Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού.

Αρχαιολογικές ομάδες από τη διεύθυνση του μουσείου εστάλησαν στο σημείο και ασφάλισαν την περιοχή εφαρμόζοντας μέτρα προστασίας.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις αποκάλυψαν ότι η δομή είναι ένας λαξευτός τάφος της ρωμαϊκής περιόδου.

Στο εσωτερικό της τοποθεσίας, αναφέρεται ότι κατά τα πρώτα ευρήματα εντοπίστηκαν ίχνη όπως ανθρώπινα λείψανα και θραύσματα κεραμικής.

Μετά την επιβεβαίωση της αρχαιολογικής του αξίας, οι αρχές ξεκίνησαν τις εργασίες ανασκαφής και τεκμηρίωσης.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται για την προσεκτική απόσπαση και μεταφορά του λαξευτού τάφου σε μουσείο, με σκοπό τη συντήρηση και την περαιτέρω μελέτη του.