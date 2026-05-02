«Στοιχειώνει» τη Νέα Ιωνία η εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου – Το άγνωστο πρόσωπο που κάλεσε πριν χαθεί

Συνολικά 30 χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου, έρχεται στο φως ένα άγνωστο, έως τώρα, πρόσωπο. Πρόκειται για έναν οδηγό ταξί, ο οποίος φαίνεται πως είχε συχνά επαφή με την αγνοούμενη που δεν οδηγούσε και τον καλούσε για τις μετακινήσεις της.

Η αποκάλυψη ήρθε με έναν απρόσμενο τρόπο. Μια γυναίκα, λίγες ημέρες πριν προβληθεί η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την Ολυμπία μίσθωσε ταξί στη Νέα Ιωνία. Παρατήρησε πως ο οδηγός παρακολουθούσε σε επανάληψη παλιές εκπομπές του «Τούνελ» στο διαδίκτυο. Τα όσα της είπε στη συζήτηση που ακολούθησε απέκτησαν συμπωματικά εξαιρετική σημασία όταν είδε την εκπομπή.

«Μου ανέφερε ότι είχε μία πελάτισσα παλιά που την έπαιρνε από την Καλογρέζα και την πήγαινε στη δουλειά της και η οποία εξαφανίστηκε. Είπε επίσης ότι είχε πάει και είχε δώσει κατάθεση. Μου έκανε εντύπωση ότι γνώριζε πως τα κλειδιά της βρέθηκαν στην πόρτα του αυτοκινήτου της κουνιάδας. Γενικά είναι πολύ περίεργο που συνέβη όλο αυτό τώρα».

Ο οδηγός της εκμυστηρεύτηκε πως το βράδυ πριν την εξαφάνιση είχε μιλήσει με την Ολυμπία. «Μου ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ του είχε τηλεφωνήσει η Ολυμπία και του είχε πει να μην πάει να την πάρει γιατί θα την πήγαινε στη δουλειά η κουνιάδα της. Θεωρώ σημαντική τηνμαρτυρία του καθώς όταν κάποιον τον γνωρίζεις αλλά δεν έχεις συγγενική σχέση, είναι πιο εύκολο να του εκμυστηρευτείς πράγματα. Ο οδηγός ταξί είναι ένας κύριος, γύρω στα 60», καταλήγει.

Τι λέει φίλη της που καταγράφεται σε βίντεο

Η γυναίκα που ζούσε δίπλα στην Ολυμπία και τον σύζυγό της, μιλά στην εκπομπή για όσα έβλεπε καθημερινά και κυρίως για όσα δεν προμήνυαν την εξαφάνιση.

«Έμενα στην Καλογρέζα, κοντά στο σπίτι του Μίμη. Το μπαλκόνι μου έβλεπε στην αυλή του ισογείου όπου έμενε με την Ολυμπία. Έβλεπα τα πάντα… και άκουγα τα πάντα. Ο Μίμης ήταν κύριος απέναντί της. Ένας άνθρωπος ήρεμος, με σεβασμό. Και οι γονείς του, όταν εξαφανίστηκε η Ολυμπία, κατέρρευσαν. Το σοκ ήταν τεράστιο. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Είχαν διαλυθεί από τη στεναχώρια τους. Τα έζησα όλα από κοντά, γιατί έμενα δίπλα τους όταν συνέβη. Το βίντεο από το γλέντι που δείξατε είναι από τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Η κοπέλα με τα ξανθά μαλλιά και τη ροζ μπλούζα που φάνηκε στο βίντεο, είναι η…. Ήταν φίλη της. Έκαναν παρέα και με τον άνδρα της, τον Μίμη».

Όπως αναφέρει σε δημοσιογράφο της εκπομπής, ρώτησε την συγκεκριμένη κοπέλα αν η Ολυμπία της είχε εκμυστηρευτεί κάτι συγκεκριμένο.

«Μένει πλέον σε άλλη περιοχή της χώρας και έχει οικογένεια. Διατηρούμε όμως στενή επαφή και μου ζήτησε να σας μεταφέρω ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την εξαφάνιση. Πέσαμε όλοι από τα σύννεφα, γιατί έδειχναν αγαπημένοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάθε Σάββατο που η Ολυμπία δούλευε και ο Μίμης ήταν στο σπίτι, εκείνος αναλάμβανε όλες τις δουλειές, τα πάντα. Και η μητέρα του, που έμενε από πάνω, τον φώναζε να φάνε, κι εκείνος απαντούσε: “Όχι, θα περιμένω την Ολυμπία”. Για τέτοιον άνθρωπο μιλάμε».

Για την εξαφάνιση της Ολυμπίας, το έμαθε όπως λέει από την πεθερά της.

«Μια μέρα άκουσα την κυρία Τριάδα να λέει: “Να πάρουμε στα νοσοκομεία, να καλέσουμε ασθενοφόρα, να μάθουμε τι έγινε”. Έβλεπα την αναστάτωση στο σπίτι τους και τη ρώτησα τι συμβαίνει. Μου απάντησε “Χάσαμε το κορίτσι”. “Ποιο κορίτσι;” τη ρώτησα. “Την Ολυμπία”, μου λέει και έπαθα σοκ. Παγώσαμε όλοι τότε στη γειτονιά. Στεναχωρηθήκαμε βαθιά. Δεν ακούστηκε ποτέ τι μπορεί να είχε συμβεί. Ό,τι μάθαμε, το μάθαμε αργότερα από την εκπομπή της Αγγελικής. Στη συνέχεια ειπώθηκαν πολλά για όλους, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω. Ο Μίμης δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ο άνθρωπος είχε καταρρεύσει — είχε τρελαθεί από τη στεναχώρια του. Αρρώστησε και έφυγε από τη ζωή μόλις στα πενήντα του χρόνια. Χάσαμε ένα πολύ καλό παιδί. Έχω φύγει πια από τη γειτονιά αλλά δεν θυμάμαι τίποτα κακό για αυτή την οικογένεια. Μακάρι αυτή η γυναίκα να ζει…».