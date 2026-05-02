LIVE – 64η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος των ΗΠΑ- Ισραήλ μπήκε στην 64η ημέρα και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Το Ιράν απέστειλε την Παρασκευή νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος και δεν συμφωνεί με όλα όσα θέτουν ως όρους. Μάλιστα σε εκδήλωση είπε πως δεν θα πρέπει να υπάρξει πρόωρος τερματισμός καθώς υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν τα γεγονότα σε μια τριετία.

Οι τελευταίες εξελίξεις
  • 08:29 02/05/26

    Ντόναλντ Τραμπ: «Είμαστε σαν πειρατές», δήλωσε σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό

    – Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δρα «σαν πειρατές», προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

    – Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε πώς οι δυνάμεις των ΗΠΑ καταλαμβάνουν πλοία, κατασχέτοντας εμπορεύματα και πετρέλαιο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «πολύ επικερδή».

    – Μετά τα πλήγματα εναντίον του, το Ιράν έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας άνοδο στις τιμές ενέργειας, με τις ΗΠΑ να απαντούν με αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

  • 08:13 02/05/26

    Σαουδική Αραβία: Ουρές και νεύρα έξω από τη μοναδική επίσημη κάβα που έχει «στερέψει» λόγω του πολέμου

    – Το μοναδικό επίσημο κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών στη Σαουδική Αραβία έχει ξεμείνει από προμήθειες, καθώς οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στο Ιράν καθυστερούν τις αποστολές φορτίων.

    – Το κατάστημα άνοιξε το 2024 για να εξυπηρετεί μη μουσουλμάνους διπλωμάτες και επεκτάθηκε σε εύπορους αλλοδαπούς κατοίκους, αποτελώντας ορόσημο στις προσπάθειες του διαδόχου πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να ανοίξει τη Σαουδική Αραβία.

    – Τα ράφια στην κάβα είναι σε μεγάλο βαθμό άδεια, με μόνο ακριβές ή λιγότερο γνωστές μάρκες διαθέσιμες, ενώ οι ελλείψεις έχουν προκαλέσει μεγάλες ουρές και καβγάδες έξω από το κατάστημα του Ριάντ.

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων

  • Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι «σε καλύτερη θέση» αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Προηγουμένως είχε πει ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης έναν νόμο που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς έγκριση του Κογκρέσου «εντελώς αντισυνταγματικό», αν και σε επιστολή προς τους ηγέτες του Κογκρέσου υποστήριξε ότι οι «εχθροπραξίες» με το Ιράν έχουν «τερματιστεί». Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε σε εκδήλωση στη Φλόριντα ότι θεωρεί «προδοτικό» για κάποιους να λένε ότι οι ΗΠΑ δεν «κερδίζουν» τον πόλεμο.
  • Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την απομάκρυνση στρατευμάτων αφού ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε τον πόλεμο με το Ιράν.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την τελευταία πρόταση ειρήνης του Ιράν, λέγοντας ότι «ζητούν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω» και προειδοποίησε ότι αν υπάρξει «πρόωρος» τερματισμός της σύγκρουσης, «μπορεί να προκύψει ξανά το ίδιο πρόβλημα σε τρία χρόνια».
  • Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι πλοία που καταβάλλουν διόδια ή άλλα τέλη στο Ιράν για να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις από την Ουάσινγκτον.

