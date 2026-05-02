LIVE – 64η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων
- Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι «σε καλύτερη θέση» αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Προηγουμένως είχε πει ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.
- Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης έναν νόμο που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς έγκριση του Κογκρέσου «εντελώς αντισυνταγματικό», αν και σε επιστολή προς τους ηγέτες του Κογκρέσου υποστήριξε ότι οι «εχθροπραξίες» με το Ιράν έχουν «τερματιστεί». Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε σε εκδήλωση στη Φλόριντα ότι θεωρεί «προδοτικό» για κάποιους να λένε ότι οι ΗΠΑ δεν «κερδίζουν» τον πόλεμο.
- Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την απομάκρυνση στρατευμάτων αφού ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε τον πόλεμο με το Ιράν.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την τελευταία πρόταση ειρήνης του Ιράν, λέγοντας ότι «ζητούν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω» και προειδοποίησε ότι αν υπάρξει «πρόωρος» τερματισμός της σύγκρουσης, «μπορεί να προκύψει ξανά το ίδιο πρόβλημα σε τρία χρόνια».
- Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι πλοία που καταβάλλουν διόδια ή άλλα τέλη στο Ιράν για να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις από την Ουάσινγκτον.