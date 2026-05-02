Σαουδική Αραβία: Ουρές και νεύρα έξω από τη μοναδική επίσημη κάβα που έχει «στερέψει» λόγω του πολέμου

Το μοναδικό επίσημο κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών στη Σαουδική Αραβία έχει ξεμείνει από προμήθειες, από μπύρες και κρασιά μέχρι τεκίλες, καθώς οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν καθυστερούν τις αποστολές φορτίων.

Η κάβα βρίσκεται στη διπλωματική συνοικία του Ριάντ. Το κατάστημα δεν έχει ονομασία ούτε πινακίδα. Άνοιξε το 2024 για να εξυπηρετεί μη μουσουλμάνους διπλωμάτες και πέρυσι επεκτάθηκε, πουλώντας και σε εύπορους μη μουσουλμάνους αλλοδαπούς κατοίκους.

Επισήμως, η γενική απαγόρευση στο αλκοόλ παραμένει σε ισχύ στη Σαουδική Αραβία από το 1952. Ωστόσο, το υπερσυντηρητικό σουνιτικό βασίλειο έχει δώσει άδεια σε ένα κατάστημα αλκοολούχων ποτών, καθώς προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερους ξένους.

Αυτή τη στιγμή, τα ράφια στην κάβα είναι σε μεγάλο βαθμό άδεια. Τα μόνα διαθέσιμα προϊόντα είναι ακριβές ή λιγότερο γνωστές μάρκες, σύμφωνα με πέντε άτομα που επισκέφθηκαν το κατάστημα στο Ριάντ τις τελευταίες ημέρες.

Ένας δυτικός διπλωμάτης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε ότι δεν υπήρχε λευκό κρασί και ότι υπήρχαν «μόνο μερικά μπουκάλια πανάκριβου κόκκινου».

«Παρέλαβαν επίσης ένα φορτίο μιας τυχαίας μπύρας», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Οι ελλείψεις έχουν προκαλέσει μεγάλες ουρές έξω από το κατάστημα του Ριάντ. Ξένοι κάτοικοι της σαουδαραβικής πρωτεύουσας φεύγουν από τη δουλειά τους στη μέση της ημέρας, προκειμένου να δοκιμάσουν την τύχη τους. Επισκέπτες του καταστήματος είπαν στο Reuters ότι τα νεύρα είναι ορισμένες φορές τεντωμένα και ότι ξεσπούν ακόμη και καβγάδες.

Υποψήφιοι αγοραστές ανέφεραν ότι το προσωπικό του καταστήματος τους είπε πως οι αποστολές από το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καθυστερήσει. Οι δύο χώρες έχουν πιο χαλαρούς κανόνες για το αλκοόλ σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία.

Η κάβα στο Ριάντ, όσο διακριτική και αυστηρά ελεγχόμενη κι αν είναι, αποτελεί ορόσημο στις προσπάθειες του de facto ηγέτη, διαδόχου πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, να ανοίξει τη Σαουδική Αραβία, τη γενέτειρα του Ισλάμ, προς τον κόσμο.

Πριν ανοίξει το κατάστημα, όσοι ήθελαν να καταναλώσουν αλκοόλ στη Σαουδική Αραβία κατέφευγαν σε μπύρα οικιακής παραγωγής, προσπαθούσαν να βρουν ποτά μέσω διπλωματικών καναλιών ή απευθύνονταν στη μαύρη αγορά, όπου το κόστος και η ποιότητα ποικίλλουν.

Το Reuters ανέφερε πέρυσι ότι η Σαουδική Αραβία σχεδίαζε να ανοίξει δύο ακόμη καταστήματα αλκοολούχων ποτών. Το ένα θα λειτουργούσε στην Τζέντα, ενώ το άλλο θα εξυπηρετούσε ξένους στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο, τρεις πηγές δήλωσαν ότι αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ