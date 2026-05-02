Ευσταθία Τσαπαρέλη: «Η γέννηση του γιου μου με άλλαξε ως άνθρωπο και, μοιραία, με “μεγάλωσε” ως ηθοποιό»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Ευσταθία Τσαπαρέλη

Η Ευσταθία Τσαπαρέλη μίλησε για τη συμμετοχή της στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» του Alpha, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας ηθοποιός στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο «Οθόνη» και στη δημοσιογράφο Μαρία Κυπραίου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα του επαγγέλματος, στη διαχείριση της επιτυχίας και της αποτυχίας, αλλά και στους σημαντικότερους σταθμούς της προσωπικής και επαγγελματικής της πορείας.

Σε ερώτηση για τη μεγαλύτερη πρόκληση στο επάγγελμα, η Ευσταθία Τσαπαρέλη απάντησε: «Η αβεβαιότητα και η συνεχής αλλαγή συνεργατών. Όπως, φυσικά, και η διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας για τη διατήρηση της ακεραιότητάς σου».

Η ίδια έδωσε και τη δική της συμβουλή στους νέους ηθοποιούς που θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. «Να ζουν τη ζωή τους και να γεμίζουν εμπειρίες. Να εξελίσσονται συνεχώς, εντός και εκτός δουλειάς», ανέφερε.

Η Ευσταθία Τσαπαρέλη μίλησε και για τους σημαντικότερους σταθμούς της μέχρι σήμερα διαδρομής της. Όπως είπε, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο η εισαγωγή της στη σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος όσο και η γέννηση του γιου της.

«Η εισαγωγή μου στη σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αλλά και η γέννηση του γιου μου, που με άλλαξε ως άνθρωπο και, μοιραία, με “μεγάλωσε” ως ηθοποιό», δήλωσε η ηθοποιός.

