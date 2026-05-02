Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το Σάββατο 2 Μαΐου έως την Κυριακή 10 Μαΐου στη Γραμμή 7 του Τραμ, «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά».

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ:

Το Σάββατο 02/05: Από τις 07:30 έως τις 12:30, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «Άγιος Αλέξανδρος» και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος», λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.

Από τις 21:00 έως τις 00:00, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΣΕΦ» και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας», λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Από την Κυριακή 03/05 έως και την Τρίτη 05/05, από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας», λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη», στον Πειραιά.

Από την Τετάρτη 06/05 έως και την Κυριακή 10/05, από τις 21:00 έως τις 00:00, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΣΕΦ» και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας», λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.