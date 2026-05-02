Φως στο Τούνελ: Αγωνία για την εξαφάνιση του επιχειρηματία από το Αλιβέρι – Η οδηγός που τον μετέφερε στην παραλία «Πεθαμένος» και η μαρτυρία για δεύτερο ταξί

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ακολούθησε τη διαδρομή του μυστηρίου, στην προσπάθειά της να φωτίσει την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι Ευβοίας. Ο πολύτεκνος πατέρας έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί στην παραλία «Πεθαμένος». Από εκείνη τη στιγμή, τα ίχνη του χάθηκαν.

Το «Τούνελ» βρέθηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε το θρίλερ και εντόπισε την οδηγό του ταξί που μετέφερε τον αγνοούμενο. Η ίδια περιέγραψε τη διαδρομή και τις τελευταίες κινήσεις του άνδρα, χωρίς να αναφέρει κάτι που τότε της είχε προκαλέσει υποψίες.

Η διαδρομή προς την παραλία «Πεθαμένος»

«Ήταν περίπου δέκα παρά όταν ήρθε στην πιάτσα. Ήμουν πρώτη στη σειρά και μου ζήτησε να τον πάω σε μια παραλία κοντά στο ιχθυοτροφείο. Κρατούσε μόνο μια μικρή σακούλα. Η διαδρομή διαρκεί περίπου δέκα με δεκαπέντε λεπτά», ανέφερε.

Σύμφωνα με την οδηγό, ο Σπύρος Ρέτσας κάθισε στα πίσω καθίσματα και της ζήτησε να κατευθυνθούν προς την παραλία «Πεθαμένος», κοντά στο ιχθυοτροφείο της περιοχής.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν μιλούσε, αλλά δεν έδειχνε να τον απασχολεί κάτι. Ήταν ψύχραιμος. Δεν τον γνώριζα προσωπικά και αρχικά δεν μπορούσα να επιβεβαιώσω αν επρόκειτο για τον κύριο Ρέτσα. Αργότερα όμως, ένας συνάδελφός μου που τον γνώριζε, μου είπε ότι τον είδε να επιβιβάζεται στο ταξί μου. Την επόμενη ημέρα ήρθε και η αστυνομία, μου έδειξε φωτογραφία και τον αναγνώρισα».

Η οδηγός περιγράφει τις τελευταίες κινήσεις του

Η οδηγός, εμφανώς επηρεασμένη από τις εξελίξεις, ανέφερε ότι ο αγνοούμενος γνώριζε καλά την περιοχή και της υπέδειξε τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσει.

«Μου έλεγε από πού να πάω, γιατί υπάρχει κι άλλος δρόμος, αλλά είναι χωματόδρομος και δύσβατος. Φάνηκε πως γνώριζε καλά την περιοχή. Περάσαμε από το εργοστάσιο ρεύματος και στη συνέχεια από το Μηλάκι, μια κατοικημένη περιοχή».

Σύμφωνα με την ίδια, το σημείο όπου τον αποβίβασε είναι ιδιαίτερα απομονωμένο. Η οδηγός έφυγε αμέσως μετά την αποβίβασή του, χωρίς να αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο. Την επόμενη ημέρα πληροφορήθηκε την εξαφάνισή του.

«Το μόνο που είδα ήταν ότι κατέβηκε και κατευθύνθηκε προς την παραλία. Στενοχωρήθηκα όταν έμαθα για την εξαφάνισή του — όχι μόνο γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος, αλλά γιατί ήμουν εγώ που τον μετέφερα εκεί. Δεν μου είχε προκαλέσει υποψίες τότε· υπέθεσα πως ίσως είχε κάποια βάρκα στο ιχθυοτροφείο ή θα πήγαινε προς το λιμάνι του Καράβου που βρίσκεται κοντά».

Η μαρτυρία για δεύτερο ταξί στην παραλία

Στην υπόθεση προστέθηκε και η μαρτυρία ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος υποστηρίζει ότι είδε δεύτερο ταξί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην παραλία όπου χάθηκαν τα ίχνη του Σπύρου Ρέτσα.

«Ναι, σωστά. Εγώ έχω σπίτι στον οικισμό Παναγία Πούντας, τρία χιλιόμετρα από την παραλία Πεθαμένων. Περνάω συνέχεια από εκεί. Τη Δευτέρα το πρωί, στις 30 Μαρτίου, ήμουν στο Αλιβέρι για ψώνια. Γύρισα σπίτι κατά τις 12:30, άφησα τα πράγματα και λίγο αργότερα πήρα το δεύτερο αυτοκίνητο που έχω για να πάω μέχρι το χωριό μου, στο Καλέτσι, Πράσινο το λένε. Φεύγοντας, είδα το ταξί εκεί στην παραλία. Το κατέθεσα και στην αστυνομία», είπε αρχικά.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν θυμάται με ακρίβεια την ώρα, αλλά δήλωσε βέβαιος για την ημέρα.

«Δεν θυμάμαι ακριβώς την ώρα. Ήταν σίγουρα μεσημέρι, από τη μία μέχρι τις 3:30. Όμως είμαι σίγουρος εκατό τοις εκατό για την ημέρα. Θυμάμαι πως, κατεβαίνοντας τον δρόμο από το βουνό, είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται. Και λέω να κόψω ταχύτητα, γιατί έχει μια δύσκολη στροφή εκεί και, αν δεν ξέρει ο άλλος, μπορεί να γίνει ατύχημα. Όταν έφτασα στην παραλία Πεθαμένος, διαπίστωσα ότι ήταν ταξί», ανέφερε.

Τι είπε ο μάρτυρας για τον οδηγό και το όχημα

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ταξί ήταν σταθμευμένο στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Όπως είπε, πρόσεξε τον οδηγό, αλλά δεν κατάφερε να δει αν βρισκόταν κάποιος στο πίσω κάθισμα.

«Είχε παρκάρει εκεί, στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Πρόσεξα τον οδηγό, αλλά δεν πρόλαβα να δω αν ήταν κάποιος στο πίσω κάθισμα. Δεν σταμάτησα. Δεν ήμουν υποψιασμένος. Μάλιστα, σκέφτηκα από πού ήρθε ο ταξιτζής τέτοια ώρα να ψαρέψει; Γιατί εκεί συνήθως ψαρεύουν. Και το σκέφτηκα αυτό γιατί το ταξί δεν ήταν από τα μέρη μας. Μιλάμε για μισό λεπτό οπτική επαφή. Συνέχισα, πήγα μέχρι την πλατεία του χωριού μου, στο Πράσινο, και γύρισα. Έκανα τουλάχιστον 10-12 λεπτά. Όταν γύρισα, δεν είδα το ταξί πουθενά. Είχε φύγει».

Για την κατεύθυνση του οχήματος, ο μάρτυρας ανέφερε:

«Όταν διασταυρωθήκαμε, ερχόταν από Αλιβέρι. Δεν ξέρω τώρα αν γύρισε προς τα εκεί ή αν συνέχισε μετά προς Πούντα».

Η κάμερα και τα ερωτήματα για το δεύτερο ταξί

Ο μάρτυρας επισήμανε ότι έμαθε για την εξαφάνιση λίγες ημέρες αργότερα και τότε συνέδεσε τα γεγονότα. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κάμερα δεν είχε καταγράψει το δεύτερο ταξί, σε αντίθεση με το όχημα που μετέφερε τον αγνοούμενο το πρωί από το Αλιβέρι στο σημείο.

«Εγώ σας λέω ό,τι είδα. Έμαθα για την εξαφάνιση μετά από 3-4 μέρες και ότι τον είχε μεταφέρει εκεί η γυναίκα οδηγός ταξί. Μετά τα συνδύασα όλα και σκέφτηκα ότι έπρεπε να ενημερώσω. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι χρώμα είχε το ταξί. Δεν είπα χρώμα ούτε στην κατάθεσή μου στην αστυνομία. Δεν πρέπει όμως να ήταν γκρι. Δεν ήταν του Αλιβερίου, αλλά ίσως κάποιας άλλης περιοχής εδώ στην Εύβοια. Είχε όμως καπέλο που έγραφε ταξί».

Ο ίδιος είπε ότι δεν είδε άλλον άνθρωπο στην παραλία, εκτός από τον οδηγό του ταξί. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο αγνοούμενος να βρισκόταν χαμηλότερα, προς την παραλία.

«Τα μάτια μου έπεσαν στον ταξιτζή. Μπορεί ο αγνοούμενος να ήταν από κάτω, στην παραλία, και να μην τον είδα. Πρέπει να είσαι υποψιασμένος για να κοιτάξεις την παραλία και εγώ δεν ήμουν. Είδα έναν άνδρα με ένα σκυλάκι ένα χιλιόμετρο μακριά από την παραλία προς Πούντα. Στον γυρισμό τον είδα, αλλά δεν τον ήξερα. Δεν γνώριζα προσωπικά τον αγνοούμενο. Έμαθα μετά ότι είχε το γνωστό σούπερ μάρκετ και ότι είχε επιχειρήσεις. Κρίμα, γιατί έμαθα ότι έχει τέσσερα παιδιά. Μακάρι να βρεθεί».

Η φορτισμένη συνάντηση στην παραλία

Η δημοσιογράφος της εκπομπής, μαζί με την οδηγό του ταξί που μετέφερε τον Σπύρο Ρέτσα την ημέρα της εξαφάνισής του, έφτασαν στην παραλία «Πεθαμένος» στο Αλιβέρι. Εκεί τις περίμενε η σύζυγος του 62χρονου, πολύτεκνου πατέρα.

Η συνάντηση των δύο γυναικών ήταν φορτισμένη. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν, ξέσπασαν σε δάκρυα και εξέφρασαν την ίδια ευχή: να βρεθεί ο αγνοούμενος.

«Δεν φταις εσύ, κορίτσι μου· τη δουλειά σου έκανες… Πού να το ήξερες…», της είπε η σύζυγος, αγκαλιάζοντάς την και φιλώντας της το χέρι.

Η αγωνία της οικογένειας του Σπύρου Ρέτσα

Στη συνέχεια, η σύζυγος του Σπύρου Ρέτσα περιέγραψε την αγωνία της οικογένειας, καθώς δεν υπάρχει απάντηση για την τύχη του.

«Δεν αντέχω άλλο. Στις 30 έκλεισε ένας μήνας και είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχουμε καμία απάντηση — ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Τι να τους πω; Πρέπει να φανώ δυνατή. Σε αυτή την παραλία δεν ερχόμασταν· εκείνος όμως, παλιότερα, πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν είχε το σκάφος, ίσως ερχόταν για ψάρεμα».

Η σύζυγός του μίλησε και για το πρωινό της Δευτέρας 30 Μαρτίου. Όπως είπε, δεν παρατήρησε κάτι ξεκάθαρα ανησυχητικό, ωστόσο ορισμένες κινήσεις του συζύγου της τής φάνηκαν εκ των υστέρων ασυνήθιστες.

«Εκείνη την ημέρα, νωρίς το πρωί, κατέβηκε στην κουζίνα να φτιάξει καφέ κι εγώ έπλενα τα πιάτα. Δεν παρατήρησα κάτι περίεργο. Το μόνο που μου φάνηκε ασυνήθιστο ήταν ότι ζήτησε από τον μικρό μας γιο να τον αγκαλιάσει πριν φύγει για το σχολείο. Ο Σπύρος δεν ήταν εκδηλωτικός άνθρωπος, καμία σχέση. Ήταν λιγομίλητος, αλλά πολύ ευγενικός και δεν είχε διαφορές με κανέναν. Επειδή βιαζόμουν να πάω στη δουλειά, δεν έδωσα περισσότερη σημασία.

Όταν γύρισα, λίγο πριν από τις δύο, είδα το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο κανονικά και ρώτησα τα παιδιά αν ο πατέρας τους κοιμόταν, γιατί συνήθιζε να ξεκουράζεται τα μεσημέρια».

Τα προσωπικά αντικείμενα που έμειναν στο σπίτι

Όπως ανέφερε, συνέχισε τις δουλειές της στο σπίτι και γύρω στις 18:30 ζήτησε από τον μικρό τους γιο να πάει να τον φωνάξει. Τότε το παιδί της είπε ότι ο πατέρας του δεν βρισκόταν στο σπίτι.

«Πήγα στο γραφείο του και είδα τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Ανέβηκα επάνω, στο δωμάτιο, και στο κομοδίνο βρήκα τακτοποιημένα το πορτοφόλι του με τις κάρτες και κάποια χρήματα, καθώς και το κινητό του στη φόρτιση. Ήρθαν τα αδέρφια του, πήγαμε στην αστυνομία και βγήκαμε στους δρόμους να τον αναζητήσουμε. Εκείνο το πρωί, στο σπίτι ήταν η μικρή μας κόρη. Τη ρώτησε αν ήθελε να την πάει εκείνος στο σχολείο, αλλά του είπε πως προλάβαινε και θα πήγαινε με τα πόδια. Της άφησε κάποια χρήματα για να πάρει μαζί της. Επειδή της φάνηκαν πολλά, τον ρώτησε αν ήταν όλα αυτά για το σχολείο. Εκείνος της απάντησε “για ό,τι χρειαστεί”. Το παιδί παραξενεύτηκε», κατέληξε συγκινημένη.

Η εκπομπή ερεύνησε κάθε γωνιά του Αλιβερίου και συνομίλησε με κατοίκους που γνώριζαν τον αγνοούμενο πολύτεκνο πατέρα. Ο Γιώργος Κότσαρης, πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος, μίλησε για έναν καλό άνθρωπο, βιοπαλαιστή και επιχειρηματία.

Οι μαρτυρίες για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία του

«Διατηρούσε ένα θερμοκήπιο που πήγαινε εξαιρετικά καλά, όμως μια έντονη χιονόπτωση το κατέστρεψε, αναγκάζοντάς τον να αλλάξει επαγγελματική πορεία. Στη συνέχεια ανέλαβε το κατάστημα ΑΒ στο Αλιβέρι, όπου εργαζόταν μαζί με την οικογένειά του. Πρόκειται για μια οικογένεια που έχει αγωνιστεί σκληρά για πολλά χρόνια και είχε καταφέρει να προοδεύσει σημαντικά μέσω αυτής της επιχείρησης. Ωστόσο, ο όμιλος των σούπερ μάρκετ αποφάσισε αργότερα να λειτουργήσει το σούπερ μάρκετ αυτόνομα και όχι με τη μορφή franchise», είπε.

Ο Γιώργος Κότσαρης ανέφερε ότι ο Σπύρος Ρέτσας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και αναζήτησε νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.

«Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και βρισκόταν σε αναζήτηση μεγάλης έκτασης για να ξεκινήσει νέα καλλιέργεια. Σε γενικές γραμμές, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα· αντίθετα, η πορεία του ήταν θετική και είχε αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα των φρούτων. Ευχόμαστε να προκύψει κάποιο στοιχείο και να βρεθεί ζωντανός ο Σπύρος, καθώς έχει μια πολύτεκνη οικογένεια που τον περιμένει», είπε χαρακτηριστικά.

Η τελευταία εικόνα από την πιάτσα ταξί

Ο ιχθυοπώλης που διατηρεί κατάστημα απέναντι από την πιάτσα ταξί, από όπου επιβιβάστηκε ο Σπύρος Ρέτσας πριν χαθούν τα ίχνη του, δήλωσε ότι ο αγνοούμενος περνούσε καθημερινά από εκεί και αγόραζε δολώματα για ψάρεμα.

«Την ημέρα εκείνη δεν τον είδα, αλλά τις προηγούμενες ημέρες δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι. Συζητούσαμε κανονικά και κάναμε αστεία για τα ψάρια. Ήταν ένας πολύ ήσυχος άνθρωπος… Τι να πω, ο Θεός είναι μεγάλος. Μακάρι να βρεθεί».

Η υπόθεση της εξαφάνισης παραμένει ένας άλυτος γρίφος για την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Οι μαρτυρίες για τη διαδρομή προς την παραλία, η αναφορά σε δεύτερο ταξί και οι περιγραφές των τελευταίων κινήσεων του Σπύρου Ρέτσα συνθέτουν το παζλ μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί αγωνία στο Αλιβέρι.