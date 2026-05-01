Ηράκλειο: Όπλο ρέπλικα είχε στην κατοχή του ο 20χρονος που συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο

Όπλο τύπου ρέπλικα είχε στην κατοχή του ο 20χρονος που συνελήφθη για το επεισόδιο με τα όπλα, έξω από μπαρ τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς στο Ηράκλειο.

Ο 20χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου και κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και σωματικές βλάβες και απειλή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01.05.2026) τρία άγνωστα άτομα προσέγγισαν έναν 57χρονο αλλοδαπό, ο οποίος βρισκόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος τον απείλησαν με όπλα και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση μαχαιριού.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί.

Άμεσα εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου ο 20χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο τύπου ρέπλικα.

Επίσης στο χώρο του συμβάντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

Πιστόλι κρότου-αερίου

Κάλυκας

Ποιμενική ράβδος

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.