Ατύχημα στον Άραξο: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας στην τελετή υποδοχής αεροσκάφους – Η κατάσταση των 3 τραυματιών

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μία δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, δημοσιογράφοι, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ είχαν ανέβει στην σκάλα επιβίβασης, προκειμένου να καλύψουν δημοσιογραφικά την άφιξη αεροπλάνου της εταιρείας, στο οποίο θα δινόταν το όνομα «Πάτρα».

Όμως, για αγνώστους ακόμα λόγους, η σκάλα υποχώρησε, με αποτέλεσμα περίπου 10 άτομα να βρεθούν στο έδαφος.

Στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα, ενώ γιατρός του νοσοκομείου της Αμαλιάδας, που βρισκόταν στην τελετή, πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας.