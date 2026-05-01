Ατύχημα στον Άραξο: Τρεις τραυματίες σε τελετή υποδοχής αεροσκάφους

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ατύχημα Άραξος

Με ένα ατύχημα σημαδεύτηκε η τελετή υποδοχής αεροσκάφους, στον Άραξο.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν, όταν υποχώρησε η σκάλα όπου είχαν ανέβει οι δημοσιογράφοι για να καλύψουν φωτογραφικά την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους της TUI με το όνομα «Patra».

Αποτέλεσμα ήταν τα τρία αυτά άτομα -μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, ένας εικονολήπτης και ένας Πατρινός φωτορεπόρτερ- να βρεθούν στο έδαφος και να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι τρεις τραυματίες υπέστησαν κακώσεις στα άκρα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι άλλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ υπέστησαν μικροτραυματισμούς και δεν χρειάστηκε η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Στο σημείο, όπως ήταν αναμενόμενο, επικράτησε σύγχυση και μεγάλη αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Δείτε βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

