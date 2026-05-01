ΗΠΑ: Προειδοποίηση για κυρώσεις σε πλοιοκτήτες που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλει κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες και πλοιοκτήτες που καταβάλλουν πληρωμές στο Ιράν για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Al Jazeera.

OFAC: Κίνδυνος κυρώσεων ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής

Σε σχετική οδηγία, το αμερικανικό Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) ανέφερε ότι έχει λάβει γνώση για απαιτήσεις της Τεχεράνης να καταβάλλονται ποσά ως «διόδια» για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ, το Ιράν φέρεται να προσφέρει πολλαπλές επιλογές πληρωμής, μεταξύ των οποίων:

πληρωμές σε συμβατικό νόμισμα

ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

συμψηφισμοί και άτυπες ανταλλαγές

πληρωμές σε είδος

ακόμη και «φιλανθρωπικές δωρεές» σε οργανισμούς όπως η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, το ίδρυμα Bonyad Mostazafan ή λογαριασμούς ιρανικών πρεσβειών

«Μην πληρώνετε για εγγυήσεις ασφαλούς διέλευσης»

«Το OFAC εκδίδει αυτή την προειδοποίηση για να ενημερώσει αμερικανικά και μη πρόσωπα για τους κινδύνους κυρώσεων από τέτοιες πληρωμές ή από τη ζήτηση εγγυήσεων ασφαλούς διέλευσης από το ιρανικό καθεστώς», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, οι κίνδυνοι αυτοί ισχύουν ανεξαρτήτως της μορφής ή της μεθόδου πληρωμής.