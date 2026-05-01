Τραμπ: Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν «ήδη κερδίσει» τον πόλεμο με το Ιράν, επιδιώκει μια πιο καθοριστική επικράτηση.

Μιλώντας στο συντηρητικό δίκτυο Newsmax, υποστήριξε: «Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό τους, την αεροπορία τους, τα αντιαεροπορικά τους, τα ραντάρ τους, την ηγεσία τους».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Αν αποχωρήσουμε τώρα, θα χρειαστούν 20 χρόνια για να ανακάμψουν. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να έχουμε εγγυήσεις ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο».

Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων, με Αμερικανούς αξιωματούχους να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Λευκός Οίκος: «Δεν σχολιάζουμε ιδιωτικές διαπραγματεύσεις»

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει τη νέα πρόταση που φέρεται να κατέθεσε το Ιράν προς τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, αναφέρει το Sky News.

Η εκπρόσωπος Άννα Κέλι δήλωσε: «Δεν αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες ιδιωτικών διπλωματικών συνομιλιών».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Τραμπ παραμένει σαφής στη θέση του ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με στόχο τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.