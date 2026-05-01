Φαραντούρης: Απαντά σε όσους μιλούν για «γυρολόγους» – «Σε ένα κόμμα υπήρξα μέλος – Δεν άλλαξα εγώ σε τίποτα, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε»

Για τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Μαρία Καρυστιανού μίλησε ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος βρέθηκε στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για την Πρωτομαγιά.

Αρχικά ο κ. Φαραντούρης ρωτήθηκε για την επιλογή του να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ ενώ είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είχε διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος. «Ξεκινώ με την διαπίστωση που δεν είναι μόνο δική μου, αλλά θεωρώ της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού ότι χρειάζεται, και επειγόντως, πολιτική αλλαγή. Αποφάσισα λοιπόν και εγώ ότι δεν μπορώ να παραμείνω ανεξάρτητος και στη βολική θέση του Ευρωβουλευτή μέχρι τις επόμενες εκλογές, χωρίς να τοποθετηθώ δημόσια, χωρίς να συμπορευθώ, χωρίς να ενταχθώ και χωρίς να συμμετάσχω σε αυτή την πανστρατιά συσπείρωσης γύρω από τον μοναδικό συγκροτημένο πολιτικό φορέα που έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ικανό να φέρει την πολιτική αλλαγή.

Και γι’ αυτό λοιπόν ενώνω τις δυνάμεις μου και ανταποκρίνομαι σε αυτό το προσκλητήριο, σε αυτή την πανστρατιά. Γιατί θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ και εκ της θέσεώς του, ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως εκ της θέσεώς του, ως η ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής παράταξης, αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας, που έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά -και τα πολιτικά και τα θεσμικά και τα δημοσκοπικά- που μπορεί να συσπειρώσει τις δημοκρατικές δυνάμεις και να χτυπήσει ευθέως αυτή τη διακυβέρνηση, που έχει δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα στον τόπο και τελικά να φέρει την πολιτική αλλαγή» είπε ο κ. Φαραντούρης.

Τι είπε για την Μαρία Καρυστιανού

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει καλές σχέσεις με την Μαρία Καρυστιανού, ενώ πολλοί υποστήριζαν ότι δεν αποκλείεται αναλάβει αντιπρόεδρος στο κόμμα της, αναφέρθηκε σε ερωτήσεις που είχε δεχθεί τον Δεκέμβριο, ύστερα από μια εκδήλωση που είχε κάνει με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών.

«Όπως θα έκανα εκδήλωση με οποιονδήποτε εκπρόσωπο των πληγέντων των Τεμπών, του κινήματος των Τεμπών, για να ενώσω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Περί αυτού επρόκειτο. Και είχα πει να μην προεξοφλείτε τέτοια πράγματα. Ούτε αυτά τα ευφάνταστα σενάρια είναι πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Είχα σπεύσει μάλιστα να δηλώσω ότι έχω μια θητεία πενταετή να τιμήσω» τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αναδείξω ζητήματα. Όπως το άρθρο 86 του Συντάγματος, οι ασυλίες και πολλά άλλα πράγματα. Μέσα από τις εκδηλώσεις μου, που πάντα είχαν έναν διακομματικό χαρακτηρισμό» πρόσθεσε ο κ. Φαραντούρης.

«Δεν έχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου περάσει να κατέρθω σε εκλογές. Και μάλιστα ενώνω τη φωνή μου και συμπορεύομαι. Αυτή τη στιγμή, που δεν έχω καμία ανάγκη να το κάνω. Δεν το κάνω από προσωπική ανάγκη. Δεν το κάνω επειδή αναζητώ στέγη σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Το κάνω τώρα. Σε ανύποπτο χρόνο επειδή θεωρώ ότι πρέπει αυτή η πανστρατιά να συμπεριλάβει όλους μας. Δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να γίνουν οι εκλογές, να κάτσει η μπίλια και να δούμε τι θα κάνουμε μετά», συμπλήρωσε.

Τι απαντά για όσους τον λένε γυρολόγο

Σχετικά με όσους του έχουν ασκήσει κριτική κάνοντας λόγο για γυρολόγους και φωτογραφίζοντας εκείνον, τόνισε: «Με υποδέχθηκε το ΠΑΣΟΚ με ενθουσιασμό και στο συνέδριό του και τα στελέχη του το ίδιο. Και αυτό είναι μια συγκινητική εξέλιξη για μένα. Δεν είδα κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να κάνει κάποιο αρνητικό σχόλιο. Αν αναφέρεστε στη δήλωση της κ. Γιαννακοπούλου, με καλωσόρισε στην αρχή της δήλωσής της. Σε ποιους αναφέρεται δεν ξέρω. Αλλά πάντως όχι σε μένα».

Απαντώντας εάν αισθάνεται ο ίδιος γυρολόγος, σημείωσε: «Γιατί ρωτάτε; Τι σημαίνει αυτό; Και αυτοί που προσάπτουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τι ακριβώς θέλουν να προπαγανδίσουν; Μήπως τους ανησυχεί το γεγονός ότι ενώνω τη φωνή μου με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Υπήρξα μέλος ενός και μόνου πολιτικού κόμματος στη ζωή μου. Πάντα στήριζα την δημοκρατική παράταξη.

Σε ένα κόμμα υπήρξα μέλος. Πριν από τρία χρόνια, όταν ήμουν υποψήφιος. Με αυτό το κόμμα, το οποίο άλλαξε τρεις αρχηγούς, τους οποίους στήριξα. Μπορεί να διαφώνησα στην πορεία, αλλά ουδέποτε υπονόμευσα. Δεν άλλαξα εγώ σε τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι θα κάνει. Αν θα διαλυθεί, αν θα παραμείνει ενωμένος, αν θα υπαχθεί κάτω από κάποιο κόμμα».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τους λόγους που τον οδήγησαν να μην σκεφτεί να συνεργαστεί μαζί του, αλλά με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ένας σοβαρός, συγκροτημένος πολιτικός φορέας που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής παράταξης και είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να συσπειρώσει τις δημοκρατικές δυνάμεις γιατί απλούστατα έχει οργάνωση, κεντρική και περιφερειακή.

Έχει ηγεσία, ηγετικά στελέχη. Μια νέα γενιά στελεχών με ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Και κυρίως προτάσεις, κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι μία ακόμη πολυδιάσπαση, κατακερματισμό και ολιγωρία ή καθυστερήσεις.

Αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι πολιτική αλλαγή, δηλαδή εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα που θα κατατεθεί και θα τιμηθεί από τον ελληνικό λαό. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο κόμμα που μπορεί να το εγγυηθεί».