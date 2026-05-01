Κρήτη: Επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους οι συμμετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Στον Αθερινόλακκο Λασιθίου αποβιβάστηκαν νωρίτερα σήμερα οι περίπου 175 συμμετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μετά την αναχαίτιση του, τα ξημερώματα της Πέμπτης, από ισραηλινές δυνάμεις.

Αυτή την ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους, σε συντονισμό με τις προξενικές αρχές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Πέμπτης, το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του ενημέρωνε πως οι ελληνικές Αρχές «βρίσκονται σε συνεννόηση με τις Αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα» και πρόσθετε πως κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών Αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές Αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες.

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο έδαφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους», συμπλήρωσε.

