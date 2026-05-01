Global Sumud Flotilla: Στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου προς τη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς, μεγάλη επιχείρηση των ελληνικών Αρχών στην Κρήτη, για τους 175 ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο λιμανάκι του Αθερινόλακκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, οι επιβαίνοντες – άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες – οδηγήθηκαν με αρματαγωγό προς τα νότια παράλια της Κρήτης και συγκεκριμένα στον Αθερινόλακκο, όπου τους ανέμεναν λεωφορεία – και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε περίπτωση τραυματισμών – για τη συνέχιση της μετακίνησής τους.

Όπως αναφέρουν ίδιες πηγές, ο τελικός προορισμός τους είναι το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιων υπηρεσιών, υπό τον συνεχή συντονισμό των αρχών.