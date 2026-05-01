Νάνσυ Μπούκλη: Στη ζωή μου είμαι και Ισμήνη και Αντιγόνη, ανάλογα με το πλαίσιο

Με αφορμή την επερχόμενη καλοκαιρινή της περιοδεία με την «Αντιγόνη», όπου θα ενσαρκώσει τον ρόλο της Ισμήνης, η γνωστή ηθοποιός, Νάνσυ Μπούκλη μίλησε στον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», καθώς και για την ολοκλήρωση των παραστάσεων του έργου «Ο Γλάρος», την τηλεοπτική της παρουσία στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

«Εγώ είμαι λίγο και τα δύο στη ζωή μου: και Ισμήνη και Αντιγόνη. Νομίζω ότι πάει ανάλογα με το πλαίσιο, δεν έχει να κάνει με επαγγελματική ή προσωπική ζωή. Ανάλογα με το πλαίσιο βγαίνει λίγο η Αντιγόνη και μετά κάπως καταλαβαίνω ότι βγαίνει κι η Ισμήνη. Αυτός ο χαρακτήρας της Ισμήνης κάπως ενδυναμώνει την Αντιγόνη για να φανεί αυτή η ηρωική της πλευρά», δηλώνει η Νάνσυ Μπούκλη.

«Κάπως η Ισμήνη είναι, ας πούμε, ο μέσος άνθρωπος. Που θα έλεγε “μα τι θες τώρα, αφού λέει το κράτος ότι ο νόμος είναι έτσι, εσύ δεν μπορείς να κάνεις ό,τι πιστεύει η καρδιά σου ας πούμε, για τον αδελφό σου”. Έτσι γίνεται και στη ζωή μερικές φορές. Όταν το καταλαβαίνουμε, καμιά φορά μπορεί να ‘ναι αργά. Δηλαδή, κάτι δείχνει κι αυτό», προσθέτει.

«Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πύργο Ηλείας. Είχαμε το χειμώνα ένα εστιατόριο στο κέντρο του Πύργου και το καλοκαίρι είχαμε ένα παραθαλάσσιο στο χωριό της γιαγιάς μου, που λέγεται Επιτάλιο, δίπλα στον Καϊάφα. Τώρα διατηρούμε μόνο το καλοκαιρινό», αφηγείται στη συνέχεια η Νάνσυ Μπούκλη για τα παιδικά της χρόνια.

«Έχω δουλέψει στο μαγαζί των γονιών μου, στο ταμείο. Εντάξει, πάρα πολλά λάθη έκανα. Δεν είχα καμία σχέση, αλλά μ’ άρεσε να ‘μαι εκεί. Ήμασταν όλοι μαζί και είχε πλάκα. […] Δεν είπα ποτέ ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, κάπως ήρθε από μόνο του. Είχα μια δασκάλα μουσικής στο Δημοτικό και έτυχε να με πάει εκείνη στο ωδείο», περιέγραψε η Νάνσυ Μπούκλη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1.

 

