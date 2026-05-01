Αθήνα: Συνελήφθη 58χρονος οδηγός που επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε άλλο οδηγό έπειτα από καβγά

Ένας 58χρονος συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα σε οδηγούς αυτοκινήτων, το απόγευμα της Πέμπτης (30/04).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ο 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Ο 58χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και για πρόκληση σωματικών βλαβών.