Ιωάννα Σουλιώτη: Θέλω να ερωτευτώ, τα δύο πρώτα χρόνια μετά το διαζύγιο δεν είναι εύκολα

Για το διαζύγιό της καθώς και για τη σχέση της με τα δύο παιδιά της μίλησε τη Ιωάννα Σουλιώτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου.

Το πρώην μοντέλο-παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον χώρο της ευεξίας, ανέφερε ότι δεν την φοβίζει η εμμηνόπαυση αλλά η άγνοια που υπάρχει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

«Με φοβίζει η άγνοια και το ότι δίνουμε πάρα πολλή σημασία στην εφηβεία και δεν μιλάμε καθόλου για την εμμηνόπαυση στις γυναίκες αλλά και για την αντίστοιχη ορμονική διαταραχή στους άνδρες. Παλιότερα η εμμηνόπαυση σήμαινε και λίγο ότι σε “βάζουν στο περιθώριο” σαν γυναίκα. Αυτό που θα συμβούλευα είναι να μην υπάρχει φόβος, να υπάρχει αποδοχή».

Για τη σχέση με τα δυο παιδιά της, και το ενδεχόμενο να κάνει έναν δεύτερο γάμο, η Ιωάννα Σουλιώτη ανέφερε, «όσο ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν ήθελα να κάνω άλλη οικογένεια, να τα μπερδεύω με το ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος ο πατριός. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό. Μετά δεν έτυχε. Εγώ θέλω να ερωτευτώ. Το εύχομαι…Είμαι πολύ δεμένη με τα παιδιά μου. Τώρα κάνουν το μεταπτυχιακό τους στο εξωτερικό. Συγκινούμαι πολύ όταν μιλάω γι’ αυτά».

Σχετικά με το διαζύγιό της από τον εκδότη Κωνσταντίνου Γέρου, η Ιωάννα Σουλιώτη είπε, «τα δυο πρώτα χρόνια δεν είναι εύκολα μετά το διαζύγιο ακόμα και αν θέλουν και οι δυο να χωρίσουν. Αυτό που λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους τους, είναι πριν παντρευτούνε να ξεκαθαρίσουν τα πάντα».