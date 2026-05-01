Ιωάννα Σουλιώτη: Θέλω να ερωτευτώ, τα δύο πρώτα χρόνια μετά το διαζύγιο δεν είναι εύκολα

ΙΩΑΝΝΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Για το διαζύγιό της καθώς και για τη σχέση της με τα δύο παιδιά της μίλησε τη Ιωάννα Σουλιώτη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Super Κατερίνα και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου.

Το πρώην μοντέλο-παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον χώρο της ευεξίας, ανέφερε ότι δεν την φοβίζει η εμμηνόπαυση αλλά η άγνοια που υπάρχει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

«Με φοβίζει η άγνοια και το ότι δίνουμε πάρα πολλή σημασία στην εφηβεία και δεν μιλάμε καθόλου για την εμμηνόπαυση στις γυναίκες αλλά και για την αντίστοιχη ορμονική διαταραχή στους άνδρες. Παλιότερα η εμμηνόπαυση σήμαινε και λίγο ότι σε “βάζουν στο περιθώριο” σαν γυναίκα. Αυτό που θα συμβούλευα είναι να μην υπάρχει φόβος, να υπάρχει αποδοχή».

Για τη σχέση με τα δυο παιδιά της, και το ενδεχόμενο να κάνει έναν δεύτερο γάμο, η Ιωάννα Σουλιώτη ανέφερε, «όσο ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν ήθελα να κάνω άλλη οικογένεια, να τα μπερδεύω με το ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος ο πατριός. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό. Μετά δεν έτυχε. Εγώ θέλω να ερωτευτώ. Το εύχομαι…Είμαι πολύ δεμένη με τα παιδιά μου. Τώρα κάνουν το μεταπτυχιακό τους στο εξωτερικό. Συγκινούμαι πολύ όταν μιλάω γι’ αυτά».

Σχετικά με το διαζύγιό της από τον εκδότη Κωνσταντίνου Γέρου, η Ιωάννα Σουλιώτη είπε, «τα δυο πρώτα χρόνια δεν είναι εύκολα μετά το διαζύγιο ακόμα και αν θέλουν και οι δυο να χωρίσουν. Αυτό που λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους τους, είναι πριν παντρευτούνε να ξεκαθαρίσουν τα πάντα».

 

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα μέτρα που φέραμε για τους εργαζόμενους – Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την Πρωτομαγιά

Έρχονται νέα λεωφορεία – Σε τροχιά εκσυγχρονισμού οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας

Εξελισσόμενη AI: Bρισκόμαστε στα πρόθυρα της επόμενης μεγάλης εξελικτικής μετάβασης; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

«Θαμμένη στο έδαφος»: Τοξίνη 100 εκατομμυρίων ετών θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο καταπολέμησης των παρασίτων και ...
περισσότερα
Χρύσα Μιχαλοπούλου: «Αν έρθει ένας έρωτας στη ζωή μου, είμαι έτοιμη» – Πώς βιώνει τη μητρότητα

Για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα αλλά και για τη μητρότητα μίλησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου στην κ...
09:24 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

«Κορίτσι του Μάη» σήμερα η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η διαφορετική έναρξη της εκπομπής – «Είναι ιδιαίτερη ημέρα»

Πρωτομαγιά σήμερα και η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στην εκπομπή «Happy Day...
08:09 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Αναχώρησε ο Akylas για την Βιέννη – «Παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας»

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Akylas, καθώς αναχώρησε για την...
20:33 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Έβελυν Ασουάντ: «Κάποια στιγμή είχαν μπερδευτεί αυτές οι γλώσσες στο μυαλό μου…» – Η εξομολόγηση για τη ζωή της

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ήταν η Έβελυν Ασουάντ το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου....
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς