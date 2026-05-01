Συνελήφθη ένας 23χρονος για το αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο – Αναζητούνται άλλα δύο άτομα

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Ένας 23χρονος έχει συλληφθεί για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (01/05) το πρωί στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα έξω από γνωστό μπαρ της περιοχής, ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα.

Τρία άτομα, δύο εκ των οποίων φέρεται να είχαν όπλα και ο τρίτος μαχαίρι, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον 57χρονο αλλοδαπό εργαζόμενο του μπαρ.

Ο 57χρονος φέρεται να μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών νοσοκομείου με τραύμα από μαχαίρι στο αριστερό πόδι, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και έλαβε ήδη εξιτήριο, ενώ στο σημείο του επεισοδίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκε και κάλυκας όπλου.

