Θεσπρωτία: Οδηγούσε μεθυσμένος αντίθετα σε ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού

Ένας οδηγός φορτηγού συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (30/4) για επικίνδυνη οδήγηση στη Θεσπρωτία.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας εντόπισαν τον αλλοδαπό οδηγό επί του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας οδηγώντας φορτηγό δημόσιας χρήσης, ενώ σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις.