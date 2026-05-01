Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Από τύχη δεν τραυματίστηκαν οι 2 επιβαίνοντες

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του ανετράπη, στην περιοχή Κρύα Βρύση στο Μαρμάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός δρόμου, να πέσει σε βάθος 20 μέτρων και να τουμπάρει.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι ίδιες πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν πως τo ζευγάρι δεν επιθυμούσε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

