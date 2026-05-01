Οργή για τη δολοφονία 5χρονης στην Αυστραλία – Επεισόδια έξω από νοσοκομείο, «λαϊκή δικαιοσύνη» και συγκρούσεις με την αστυνομία

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στην απομακρυσμένη πόλη Άλις Σπρινγκς στην Αυστραλία, όταν εξαγριωμένο πλήθος συγκρούστηκε με την αστυνομία έξω από νοσοκομείο, απαιτώντας να τους παραδοθεί άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός πεντάχρονου κοριτσιού, σύμφωνα με το CNN.

«Απόλυτη αναρχία» – Επιθέσεις σε αστυνομικούς και οχήματα

Βίντεο κατέγραψαν αστυνομικούς να δέχονται επιθέσεις με πέτρες και ρόπαλα, ενώ διαδηλωτές έσπαγαν περιπολικά και πυρπόλησαν αστυνομικό βαν.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα, με ορισμένους από τους διαδηλωτές να τα πετούν πίσω.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας, Μάρτιν Ντόουλ, περιέγραψε την κατάσταση ως «απόλυτη αναρχία».

Massive outbreak of violence in Alice Springs last night as a mob of 400 people tried to storm the hospital where accused child killer Jefferson Lewis was held by police https://t.co/peoVWdMgTq pic.twitter.com/v5z2kr9dWY — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) April 30, 2026

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 47χρονος Τζέφερσον Λιούις συνελήφθη για τη φερόμενη δολοφονία της 5χρονης, που αναφέρεται ως Σάρον Γκράναϊτς ή Kumanjayi Little Baby (Κουμαντζαγί Μικρό Μωρό), ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί η οικογένειά της για πολιτιστικούς λόγους, επειδή ανήκουν στην αυτόχθονη φυλή Warlpiri.

Το κορίτσι εξαφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής, ενώ είχε δει τελευταία φορά να περπατά χέρι-χέρι με τον κατηγορούμενο.

Μετά από τετραήμερη αναζήτηση, η σορός της εντοπίστηκε κοντά σε ποτάμι, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που χάθηκαν τα ίχνη της.

«Λαϊκή δικαιοσύνη» πριν τη σύλληψη

Ο κατηγορούμενος δεν εντοπίστηκε από την αστυνομία αλλά από πλήθος πολιτών, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια πριν φτάσουν οι αρχές.

Όπως δήλωσε ο Ντόουλ, ο Λιούις ήταν αναίσθητος και δεχόταν τις πρώτες βοήθειες όταν το πλήθος επιτέθηκε τόσο στους διασώστες όσο και στους αστυνομικούς.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν απαιτώντας να τους παραδοθεί.

Έκκληση για ψυχραιμία από την κοινότητα

Ηγέτες της τοπικής αυτόχθονης κοινότητας κάλεσαν σε ηρεμία.

«Αυτό που συνέβη δεν είναι ο δικός μας τρόπος», δήλωσε ο πρεσβύτερος της κοινότητας Warlpiri, Ρόμπιν Γκράναϊτς, τονίζοντας ότι πρέπει να αφεθεί η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Τεταμένες σχέσεις με την αστυνομία

Οι σχέσεις μεταξύ της αστυνομίας και των αυτόχθονων κοινοτήτων παραμένουν εύθραυστες. Έρευνα το 2025 είχε εντοπίσει «σαφή στοιχεία συστημικού ρατσισμού» στην αστυνομία της Βόρειας Επικράτειας στην Αυστραλία.

Τοπικοί ηγέτες προειδοποίησαν ότι η ρητορική περί «ανταπόδοσης» μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη βία.

Ευάλωτες οι γυναίκες και τα κορίτσια

Σύμφωνα με ομοσπονδιακή έρευνα, οι αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια στην Αυστραλία αντιμετωπίζουν δυσανάλογα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών και βίας.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, δηλώνοντας ότι «τα λόγια δεν μπορούν να αποτυπώσουν το μέγεθος της απώλειας».

Το παρελθόν του κατηγορούμενου

Ο Λιούις είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν και είχε αποφυλακιστεί μόλις έξι ημέρες πριν την εξαφάνιση της 5χρονης, έχοντας κατηγορηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις και ενδοοικογενειακή βία.

Οι αρχές έχουν προαναγγείλει διώξεις και κατά των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια.