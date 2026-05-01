Οργή για τη δολοφονία 5χρονης στην Αυστραλία – Επεισόδια έξω από νοσοκομείο, «λαϊκή δικαιοσύνη» και συγκρούσεις με την αστυνομία

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Η Kumanjayi Little Baby εξαφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής. (NTPFES)
Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στην απομακρυσμένη πόλη Άλις Σπρινγκς στην Αυστραλία, όταν εξαγριωμένο πλήθος συγκρούστηκε με την αστυνομία έξω από νοσοκομείο, απαιτώντας να τους παραδοθεί άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός πεντάχρονου κοριτσιού, σύμφωνα με το CNN.

«Απόλυτη αναρχία» – Επιθέσεις σε αστυνομικούς και οχήματα

Βίντεο κατέγραψαν αστυνομικούς να δέχονται επιθέσεις με πέτρες και ρόπαλα, ενώ διαδηλωτές έσπαγαν περιπολικά και πυρπόλησαν αστυνομικό βαν.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα, με ορισμένους από τους διαδηλωτές να τα πετούν πίσω.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας, Μάρτιν Ντόουλ, περιέγραψε την κατάσταση ως «απόλυτη αναρχία».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 47χρονος Τζέφερσον Λιούις συνελήφθη για τη φερόμενη δολοφονία της 5χρονης, που αναφέρεται ως Σάρον Γκράναϊτς ή Kumanjayi Little Baby (Κουμαντζαγί Μικρό Μωρό), ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί η οικογένειά της για πολιτιστικούς λόγους, επειδή ανήκουν στην αυτόχθονη φυλή Warlpiri.

Το κορίτσι εξαφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής, ενώ είχε δει τελευταία φορά να περπατά χέρι-χέρι με τον κατηγορούμενο.

Μετά από τετραήμερη αναζήτηση, η σορός της εντοπίστηκε κοντά σε ποτάμι, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που χάθηκαν τα ίχνη της.

«Λαϊκή δικαιοσύνη» πριν τη σύλληψη

Ο κατηγορούμενος δεν εντοπίστηκε από την αστυνομία αλλά από πλήθος πολιτών, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια πριν φτάσουν οι αρχές.

Όπως δήλωσε ο Ντόουλ, ο Λιούις ήταν αναίσθητος και δεχόταν τις πρώτες βοήθειες όταν το πλήθος επιτέθηκε τόσο στους διασώστες όσο και στους αστυνομικούς.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν απαιτώντας να τους παραδοθεί.

Έκκληση για ψυχραιμία από την κοινότητα

Ηγέτες της τοπικής αυτόχθονης κοινότητας κάλεσαν σε ηρεμία.

«Αυτό που συνέβη δεν είναι ο δικός μας τρόπος», δήλωσε ο πρεσβύτερος της κοινότητας Warlpiri, Ρόμπιν Γκράναϊτς, τονίζοντας ότι πρέπει να αφεθεί η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.

Ο Τζέφερσον Λιούις κατηγορείται για τη δολοφονία της Kumanjayi Little Baby. (Αστυνομία Βόρειας Επικράτειας)
Τεταμένες σχέσεις με την αστυνομία

Οι σχέσεις μεταξύ της αστυνομίας και των αυτόχθονων κοινοτήτων παραμένουν εύθραυστες. Έρευνα το 2025 είχε εντοπίσει «σαφή στοιχεία συστημικού ρατσισμού» στην αστυνομία της Βόρειας Επικράτειας στην Αυστραλία.

Τοπικοί ηγέτες προειδοποίησαν ότι η ρητορική περί «ανταπόδοσης» μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη βία.

Ευάλωτες οι γυναίκες και τα κορίτσια

Σύμφωνα με ομοσπονδιακή έρευνα, οι αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια στην Αυστραλία αντιμετωπίζουν δυσανάλογα υψηλότερα ποσοστά δολοφονιών και βίας.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, δηλώνοντας ότι «τα λόγια δεν μπορούν να αποτυπώσουν το μέγεθος της απώλειας».

Το παρελθόν του κατηγορούμενου

Ο Λιούις είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν και είχε αποφυλακιστεί μόλις έξι ημέρες πριν την εξαφάνιση της 5χρονης, έχοντας κατηγορηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις και ενδοοικογενειακή βία.

Οι αρχές έχουν προαναγγείλει διώξεις και κατά των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Δήμος προσλαμβάνει άτομα διαφόρων ειδικοτήτων – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Το iPhone σας έχει ένα κρυφό πρόβλημα «συσσώρευσης» – Δείτε πώς να το διορθώσετε

«Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γης» – Πώς μια εταιρεία σχεδιάζει να μας προστατεύσει από επικίνδυνους αστεροειδείς
περισσότερα
16:16 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Ο εχθρός που δεν πέτυχε τους στόχους του δεν μπορεί να επιβάλλει όρους

Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης του Ιράν, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, δήλωσε ότι ένας «εχθρός πο...
15:32 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Έστειλε νέα πρόταση στις ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω...
13:37 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Τραμπ: Μετά τη Γερμανία απειλεί και τις Ιταλία και Ισπανία με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων – Η σφοδρή κριτική που τον «ενόχλησε»

Μετά τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και την Ιταλία και την Ισπανία με απόσυρση των αμερι...
13:15 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια στις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά – Περισσότερες από 120 συλλήψεις

Επεισόδια ξέσπασαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για την Εργατική Π...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς