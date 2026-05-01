Αίσιο τέλος: Βρέθηκε το Όσκαρ του Ρώσου σκηνοθέτη που χάθηκε σε πτήση της Lufthansa

Ο Ρώσος σκηνοθέτης Πάβελ Ταλάνκιν έχασε το αγαλματίδιο του Όσκαρ κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε, με τη Lufthansa να ανακοινώνει ότι βρίσκεται πλέον ασφαλές στη Φρανκφούρτη και να προχωρά στις διαδικασίες επιστροφής του, σύμφωνα με το BBC.

Ο έλεγχος στο αεροδρόμιο JFK

Σύμφωνα με τον συνεργάτη και συνδημιουργό του ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν», Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, ο Ταλάνκιν ταξίδευε στις 30 Απριλίου από τη Νέα Υόρκη προς τη Γερμανία έχοντας το βραβείο στη χειραποσκευή του.

Κατά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι (JFK), οι αρχές ασφαλείας δεν του επέτρεψαν να το πάρει στην καμπίνα, κρίνοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως «όπλο».

Ο σκηνοθέτης δεν διέθετε κατάλληλη αποσκευή για να το τοποθετήσει, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να το συσκευάσουν πρόχειρα σε ένα χάρτινο κουτί και να το στείλουν στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Δεν έφτασε με την πτήση στη Γερμανία

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη, το Όσκαρ δεν βρέθηκε ανάμεσα στις αποσκευές.

Η Lufthansa παρέδωσε στον Ταλάνκιν σχετική απόδειξη απώλειας αποσκευής, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Μπόρενσταϊν να σημειώνει ότι δεν θυμάται να έχει υπάρξει ξανά παρόμοια υπόθεση.

«Βρέθηκε και είναι ασφαλές στη Φρανκφούρτη»

Λίγο αργότερα, η Lufthansa επιβεβαίωσε ότι το αγαλματίδιο εντοπίστηκε.

«Το αγαλματίδιο του Όσκαρ έχει πλέον εντοπιστεί και βρίσκεται με ασφάλεια στη φροντίδα μας στη Φρανκφούρτη», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον σκηνοθέτη για την ταχεία επιστροφή του.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.

Αντιδράσεις για τον τρόπο χειρισμού

Ο συνδημιουργός της ταινίας μίλησε για «μεγάλη αναστάτωση», περιγράφοντας ότι το αγαλματίδιο τοποθετήθηκε σε ένα «εύθραυστο κουτί», παρά τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων.

Η παραγωγός της ταινίας, Ρόμπιν Χέσμαν, τόνισε ότι ο Ταλάνκιν έχει ταξιδέψει πολλές φορές με το Όσκαρ και το BAFTA του χωρίς προβλήματα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν θα συνέβαινε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο».



Ποιος είναι ο Πάβελ Ταλάνκιν

Ο Πάβελ Ταλάνκιν είναι Ρώσος εκπαιδευτικός από την πόλη Καραμπάς της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ.

Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, άρχισε να καταγράφει μέσα από το σχολείο όπου εργαζόταν τον τρόπο με τον οποίο η κρατική προπαγάνδα επηρεάζει τους μαθητές.

Το υλικό αυτό αποτέλεσε τη βάση για το ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν», το οποίο δημιούργησε μαζί με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν.

Από το Όσκαρ… στην απαγόρευση στη Ρωσία

Η ταινία ολοκληρώθηκε μετά τη μετανάστευση του Ταλάνκιν και έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2025.

Στις 16 Μαρτίου 2026, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Λίγο αργότερα, ρωσικό δικαστήριο απαγόρευσε την προβολή της, με το σκεπτικό ότι «διαμορφώνει αρνητική στάση απέναντι στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση και την εξουσία».

Χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας»

Στις 27 Απριλίου, το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τον Ταλάνκιν «ξένο πράκτορα», αναφέρει το Vot Tak.

Ο ίδιος έχει εγκαταλείψει τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας και ζει πλέον στην Ευρώπη, συνεχίζοντας να παρουσιάζει το έργο του σε διεθνείς διοργανώσεις.

Το τρέιλερ του Mr Nobody Against Putin: