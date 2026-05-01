Αίσιο τέλος: Βρέθηκε το Όσκαρ του Ρώσου σκηνοθέτη που χάθηκε σε πτήση της Lufthansa

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters

Ο Ρώσος σκηνοθέτης Πάβελ Ταλάνκιν έχασε το αγαλματίδιο του Όσκαρ κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε, με τη Lufthansa να ανακοινώνει ότι βρίσκεται πλέον ασφαλές στη Φρανκφούρτη και να προχωρά στις διαδικασίες επιστροφής του, σύμφωνα με το BBC.

Ο έλεγχος στο αεροδρόμιο JFK

Σύμφωνα με τον συνεργάτη και συνδημιουργό του ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν», Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, ο Ταλάνκιν ταξίδευε στις 30 Απριλίου από τη Νέα Υόρκη προς τη Γερμανία έχοντας το βραβείο στη χειραποσκευή του.

Κατά τον έλεγχο στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι (JFK), οι αρχές ασφαλείας δεν του επέτρεψαν να το πάρει στην καμπίνα, κρίνοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως «όπλο».

Ο σκηνοθέτης δεν διέθετε κατάλληλη αποσκευή για να το τοποθετήσει, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να το συσκευάσουν πρόχειρα σε ένα χάρτινο κουτί και να το στείλουν στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Δεν έφτασε με την πτήση στη Γερμανία

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη, το Όσκαρ δεν βρέθηκε ανάμεσα στις αποσκευές.

Η Lufthansa παρέδωσε στον Ταλάνκιν σχετική απόδειξη απώλειας αποσκευής, ενώ το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Μπόρενσταϊν να σημειώνει ότι δεν θυμάται να έχει υπάρξει ξανά παρόμοια υπόθεση.

Φωτογραφία: Πάβελ Ταλάνκιν
Φωτογραφία: Πάβελ Ταλάνκιν

«Βρέθηκε και είναι ασφαλές στη Φρανκφούρτη»

Λίγο αργότερα, η Lufthansa επιβεβαίωσε ότι το αγαλματίδιο εντοπίστηκε.

«Το αγαλματίδιο του Όσκαρ έχει πλέον εντοπιστεί και βρίσκεται με ασφάλεια στη φροντίδα μας στη Φρανκφούρτη», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον σκηνοθέτη για την ταχεία επιστροφή του.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.

Αντιδράσεις για τον τρόπο χειρισμού

Ο συνδημιουργός της ταινίας μίλησε για «μεγάλη αναστάτωση», περιγράφοντας ότι το αγαλματίδιο τοποθετήθηκε σε ένα «εύθραυστο κουτί», παρά τις αντιδράσεις των παρευρισκομένων.

Η παραγωγός της ταινίας, Ρόμπιν Χέσμαν, τόνισε ότι ο Ταλάνκιν έχει ταξιδέψει πολλές φορές με το Όσκαρ και το BAFTA του χωρίς προβλήματα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν θα συνέβαινε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο».

Πάβελ Ταλάνκιν. Φωτογραφία: Frantisek Svatos
Πάβελ Ταλάνκιν. Φωτογραφία: Frantisek Svatos

Ποιος είναι ο Πάβελ Ταλάνκιν

Ο Πάβελ Ταλάνκιν είναι Ρώσος εκπαιδευτικός από την πόλη Καραμπάς της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ.

Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, άρχισε να καταγράφει μέσα από το σχολείο όπου εργαζόταν τον τρόπο με τον οποίο η κρατική προπαγάνδα επηρεάζει τους μαθητές.

Το υλικό αυτό αποτέλεσε τη βάση για το ντοκιμαντέρ «Ο κύριος Κανένας εναντίον του Πούτιν», το οποίο δημιούργησε μαζί με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν.

Από το Όσκαρ… στην απαγόρευση στη Ρωσία

Η ταινία ολοκληρώθηκε μετά τη μετανάστευση του Ταλάνκιν και έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2025.

Στις 16 Μαρτίου 2026, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Λίγο αργότερα, ρωσικό δικαστήριο απαγόρευσε την προβολή της, με το σκεπτικό ότι «διαμορφώνει αρνητική στάση απέναντι στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση και την εξουσία».

Χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας»

Στις 27 Απριλίου, το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τον Ταλάνκιν «ξένο πράκτορα», αναφέρει το Vot Tak.

Ο ίδιος έχει εγκαταλείψει τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας και ζει πλέον στην Ευρώπη, συνεχίζοντας να παρουσιάζει το έργο του σε διεθνείς διοργανώσεις.

Το τρέιλερ του Mr Nobody Against Putin:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πίνετε μπύρα; Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν το όφελος για την υγεία σας – Τι ισχύει για τις 0% αλκοόλ

Πόση ώρα να κάτσετε στον ήλιο για βιταμίνη D χωρίς να αυξήσετε τον κίνδυνο για καρκίνο – Πότε να βάλετε αντηλιακό

Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών: Πόσες προσφυγές έγιναν και πόσοι φορολογούμενοι δικαιώθηκαν – Αναλυτικά τα στοιχεία

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Το iPhone σας έχει ένα κρυφό πρόβλημα «συσσώρευσης» – Δείτε πώς να το διορθώσετε

«Αυτό θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της Γης» – Πώς μια εταιρεία σχεδιάζει να μας προστατεύσει από επικίνδυνους αστεροειδείς
περισσότερα
19:08 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Τραμπ: Αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

18:44 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Τραμπ: Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν «ήδη κερδίσει» τον πόλεμο με το ...
18:20 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Σοκ στις ΗΠΑ: Μητέρα ομολόγησε ότι σκότωσε τα δύο παιδιά της – Το «τέλειο» προφίλ που κατέρρευσε

Η ζωή της Τζάνετ ΜακΌσλαντ έμοιαζε ιδανική: μια ευκατάστατη οικογένεια, σπίτι αξίας 1,5 εκατ. ...
16:16 , Παρασκευή 01 Μαΐου 2026

Ιράν: Ο εχθρός που δεν πέτυχε τους στόχους του δεν μπορεί να επιβάλλει όρους

Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης του Ιράν, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, δήλωσε ότι ένας «εχθρός πο...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς